Cristina Buccino irresistibile: trasparenze in primo piano – Foto

Cristina Buccino manda in estasi i suoi fan con alcune foto da capogiro: così la modella per le strade di Roma dinanzi ad uno dei monumenti più famosi della città.

La modella calabrese, diventata celebre grazie a diversi programmi televisivi e reality show, si è resa protagonista di tre scatti davvero mozzafiato. Il suo account social è pieno di foto che esaltano la sua bellezza, ma questa volta Cristina Buccino si è davvero superata.

La bellissima showgirl nata a Castrovilli nel 1985, ha partecipato a diverse trasmissioni in tv. Ha fatto parte dei cast di “Veline“, successivamente è diventata “professoressa” dell’Eredità, per poi diventare famosa nel mondo dello sport per alcuni flirt. Addirittura, qualche anno fa era su tutte le prime pagine delle riviste di gossip per il suo presunto rapporto con Cristiano Ronaldo. Ma tornando ai nostri giorni, Cristina è stata protagonista di alcune immagini che hanno letteralmente tolto il fiato ai suoi follower.

Cristina Buccino, meravigliosa a Roma: follower in estasi – Foto

Tra le strade della città eterna, l’ex partecipante dell’Isola dei Famosi ha mostrato tre foto dinanzi ad uno dei posti più celebri. Cristina Buccino ha posato per uno shooting vicino la Fontana di Trevi di Roma e ha incantato i suoi seguaci.

Infatti, il suo lungo abito non riesce a contenere le sue curve, ma soprattutto lascia intravedere alcune trasparenze. Dettagli che non sono sfuggiti ai suoi follower che hanno inondato di commenti e like il suo post su Instagram.