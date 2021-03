Diletta Leotta, total black intrigante: le trasparenze incantano i fan – Foto

Diletta Leotta si gode il sole e incanta i suoi follower con una foto in total black: i fan sono attenti ai dettagli.

La regina del calcio sta trascorrendo dei giorni nella splendida Venezia. La conduttrice di DAZN è balzata su tutti i giornali e le trasmissioni televisive per il suo rapporto con Can Yaman. Da un mese i due hanno annunciato ufficialmente la loro relazione, ma sono rare le occasioni in cui sono usciti allo scoperto.

Secondo alcune indiscrezioni, l’attore turco avrebbe avanzato una proposta di matrimonio a Diletta Leotta. Chissà se questi giorni in Laguna, nella romantica città tra gondole e mare, la bella presentatrice siciliana dirà il fatidico “sì”. Intanto, oltre alla Serie A e al mondo del pallone, farà parte del cast di Celebrity Hunted. Un reality che la metterà a dura prova. Intanto, Diletta ha condiviso uno scatto nelle scorse ore che incanta i suoi follower.

Diletta Leotta, incantevole al sole : la foto che fa impazzire i fan

Meravigliosa anche in total black. Ieri ha indossato un abito super-colorato, molto estivo, totalmente contro tendente rispetto al clima freddo che sta attraversando l’Italia. Oggi, invece, Diletta Leotta ha postato una foto con la spettacolare opera di Lorenzo Quinn, e le sue mani simbolo di costruzione di ponti, di rapporti umani fondati su amicizia e solidarietà.

La stupenda conduttrice siciliana si è lasciata ritrarre in posa, mentre si gode il primo sole della Primavera, ormai alle porte. I fan si sono scatenati sul post, a causa della scollatura della maglia e delle trasparenze evidenti. Inoltre, i follower hanno notato anche che il luogo è lo stesso in cui appare Stefano Accorsi, anch’egli partecipante del reality ideato e promosso da Amazon Prime. Dunque, non è escluso che i due si siano incontrati per promuovere Celebrity Hunted.