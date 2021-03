Le due squadre, tra le più blasonate e rispettate d’Europa e del mondo, in una sfida che sa d’amarcord e belle sensazioni.

Manchester United Milan è stato l’incontro di cartello di questa andata dei sedicesimi di finale di Europa League, se non altro per la storia, il fascino, il blasone. Successi, sfide leggendarie ed una carovana di coppe conquistate tra le due squadre. Oggi le due squadre si incrociano in quello che, di fatto, è descritta come competizione europea di riserva, per quelle che non ce l’hanno fatta in Champions, o per chi l’anno prima, il piazzamento Champions nemmeno lo ha ottenuto. Ma poco importa, un trofeo è un trofeo. E’ la gara di ritorno, dopo che sette giorni fa all’Old Trafford i rossoneri hanno strappato un punto preziosissimo.

E allora sotto con i ricordi, sotto con i racconti delle tante sfide tra i due team, oggi guidati da Stefano Pioli e Ole-Gunnar Solskjaer, che in conferenza stampa sette giorni fa aveva dichiarato: “Affrontando Stefano Pioli, il Milan e tutto lo staff rossonero all’Old Trafford, credo che tutti siano d’accordo nel dire che per aspetto e sensazioni la partita assomigli più a una gara di Champions League. Siamo due club con grandissima storia, entrambi in lotta per le posizioni di vertice dei rispettivi campionati e con due fra i migliori stadi in Europa”.

Europa League: Manchester United Milan sfida senza tempo

Dieci tra Coppe dei campioni e Champions League in due, decine e decine di trofei europei e non, conquistati nel corso di stagioni calcisticamente epiche. Pensare proprio a Solkjaer che va in gol all’ultimo secondo contro il Bayern Monaco, o a Inzaghi che stende il Liverpool ad Atene, appartiene alla storia del calco, all’immaginario romantico di uno sport che non smette mai di far sognare grandi imprese.

In tutto il revival delle grandi sfide #ManUtdMilan nei Campioni c’è anche una partita che personalmente ho nel cuore. Amichevole Old Trafford 1988, due giorni dopo lo scudetto. #Borghi e #VanBasten stellari, 3-2, 40mila ad applaudire a scena aperta. https://t.co/rwrMrXHhLr — Andrea Saronni (@Andysaro) March 11, 2021

Manchester Milan sono i gol di Van Basten, Crespo e Kakà, la pioggia di San Siro e la finale 2007 conquistata. Manchester Milan è il brivido di chi sa di esser grande e che non provare a vincere equivale a non partecipare. L’Europa League si tinge di rosso e nero, colori di passione e grandi momenti, colori di coppe alzate al cielo e volti consegnati alla storia.