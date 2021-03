Politano, il Napoli se lo gode: un bellissimo grattacapo per Gattuso

Politano è rinato a Napoli in questa stagione, Sulla fascia destra è anche riuscito a sostituire alla perfezione Lozano.

Il Napoli si avvicina all’impegno di domenica sera con la Roma, con tutta la settimana a disposizione per preparare la partita. Con quasi tutti i giocatori a disposizione, Gattuso si può godere finalmente la sua rosa, e su tutti svetta Matteo Politano.

L’attaccante esterno del Napoli, ha impressionato in questa stagione per rendimento, mettendo a referto ben 11 gol tra tutte le competizioni. Grazie alla facilità con la quale trova la porta, è il terzo goleador della squadra, dopo Insigne e Lozano.

Proprio quest’ultimo, è stato sostituito in modo eccellente da Politano, che è riuscito man mano a prendersi la fascia destra. Ora, con il ritorno del messicano quasi certo per Roma, e di sicuro per dopo la sosta, sarà un bel grattacapo per Gattuso, scegliere tra i due.

Politano, la sua miglior stagione

Per Matteo Politano, non era facile tornare a giocare ad alti livelli, dopo la brutta stagione dell’anno scorso. Con l’Inter di Conte non trovava spazio, non riuscendo a incidere quando veniva chiamato in causa.

A gennaio 2020, poi, era stato scambiato con la Roma, ma alla fine, per dei problemi dovuti a Spinazzola che doveva fare il percorso inverso, l’affare saltò. Allora, intervenne il Napoli, con Gattuso da sempre estimatore di Politano.

Con gli azzurri, però, il percorso non è stato semplice. Sin dalle prime prestazioni, l’ala destra non convince e al suo posto gioca sempre il vecchio gregario Callejon. Con la stagione nuova, tuttavia, Politano dà il meglio di se con la maglia del Napoli, facendo vedere buone cose, con prestazioni simili a quelle che gli avevano permesso di andare dal Sassuolo all’Inter.

Ancora, quando l’esterno di Gattuso ha segnato, il Napoli ha sempre vinto, tranne che contro il Genoa. Adesso, per Politano dopo il gol che ha deciso la gara di San Siro, inizia il bello. La competizione con Lozano tornerà più forte che mai, e l’italiano deve stare al passo del messicano per rimanere nelle scelte di Gattuso, e anche per prendersi la convocazione a Euro 2021.