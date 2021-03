Wanda Nara, top esplosivo: l’allenamento incanta i follower – Foto

Wanda Nara ha incantato i suoi follower con un selfie in allenamento: la citazione che accompagna la foto stuzzica i suoi fan.

La regione parigina va verso nuove restrizioni a causa dell’aumento di contagi per Covid. E Wanda Nara non si farà trovare impreparata ad un lockdown. La compagna dell’attaccante del Paris Saint-Germain è pronta ad un’eventuale zona rossa da passare assieme alla sua famiglia. Icardi proprio ieri è andato in gol nella sfida contro il Lille agli ottavi di finale, ma è dovuto uscire per infortunio. Un nuovo problema fisico in questa stagione sfortunata. Dovrà recuperare quanto prima per tornare a disposizione del mister e della squadra, e lo potrà fare assieme alla bellissima Wanda Nara.

Proprio quest’oggi, la showgirl argentina ha pubblicato un selfie in abbigliamento ginnico. Wanda si sta attrezzando per non perdere la forma fisica ideale. D’altronde l’estate incombe e come ha già sottolineato, la voglia di mare è tanta.

Wanda Nara, bellezza senza eguali: e cita Hepburn – Foto

Un nuovo lockdown a Parigi non spaventa la modella di Buenos Aires. Per poterlo superare bisogna restare svegli e fare attività fisica. E per tale ragione, Wanda Nara non perde l’abitudine di allenarsi. Munita di tappetino e con un top aderente, la modella sudamericana ha mostrato ai suoi follower tutta l’attrezzatura ideale per fare ginnastica.

La meravigliosa foto di Wanda è stata accompagnata da una descrizione: una celebre citazione della favolosa attrice Audrey Hepburn. “La bellezza di una donna si deve percepire dai suoi occhi, perché quella è la porta del suo cuore, il posto nel quale risiede l’amore“, è uno dei passaggi citati dall’argentina sul suo post. E i fan, si sono scatenati tra commenti e like.