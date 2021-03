Napoli, Fabian e Demme ritrovano l’assetto: Gattuso vede la Champions

Il Napoli sembra aver finalmente trovato l’assetto giusto a centrocampo, con Fabian e Demme a coprire al difesa. Ma per lo spagnolo il mercato impazza.

Il Napoli di Gattuso si è rimesso in carreggiata nelle ultime giornate, che sono susseguite alla brutta eliminazione ai sedicesimi di Europa League, contro il Granada. Gli azzurri, infatti, contando il ritorno vittorioso solo nella partita singola contro gli spagnoli, hanno vinto per 4 volte in 5 partite.

Tutto merito del nuovo assetto trovato da Gattuso, in tutti e tre i reparti. In particolare, a centrocampo hanno svettato, soprattutto contro nell’ultima partita contro il Milan, Fabian Ruiz e Diego Demme.

I due centrocampisti, rientrati rispettivamente dal Covid e da un infortunio alla coscia, sembrano trovarsi molto bene insieme. Se Demme rimane più indietro a coprire la difesa, ma è pronto a inseriri a fari spenti tra i difensori avversari, il compito di Fabian è quello di cercare di superare la prima linea di pressione avversaria portando lui stesso il pallone, oppure servendo Zielinski tra le linee.

Napoli, a Roma Fabian e Demme pronti a confermarsi

Il Napoli, quindi, può puntare su Fabian e Demme a centrocampo, con i due che cercano conferme ulteriori sul campo della Roma. Il prossimo big match, sarà decisivo per le sorti delle due squadre, intenzionate ad arrivare tra i primi quattro posti per qualificarsi in Champions League.

A far temere, tuttavia, sono le ultime notizie proprio sul centrocampista spagnolo. A quanto pare, infatti, Fabian Ruiz è pronto a lasciare Napoli a fine stagione, dopo aver rifiutato di rinnovare il contratto. Già in passato c’erano state sirene dalla madrepatria, ma adesso nonostante il contratto in scadenza nel 2023, la sua avventura azzurra sembra giunta al capolinea.

Di contro, Diego Demme vuole confermarsi per riprendersi totalmente la fiducia di allenatore, compagni e tifosi. Alcuni svarioni, soprattutto quello di Genova che ha mandato in vantaggio la squadra di Ballardini, hanno minato le certezze sue e dell’ambiente, ma ora le cose sono cambiate.

Il Napoli, dunque, ha trovato un nuovo assetto a centrocampo con Fabian e Demme. I due centrocampisti, sono riusciti nell’ultima partita di San Siro a non concedere occasioni al Milan, e adesso proveranno a portare gli azzurri in Champions League, con altri risultati positivi, già da domenica sera contro la Roma.