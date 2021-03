Calciomercato, Aguero e Wijnaldum infiammano: Barca e Inter ci pensano

Aguero e Wijnaldum infiammano il calciomercato, su di loro c’è l’Inter, mentre il Liverpool ha individuato il sostituto a centrocampo.

Il calciomercato non dorme mai, e con alcuni grandi giocatori in scadenza è più infiammato che mai. Su tutti, svettano le situazioni di Sergio Aguero e di Georginio Wijnaldum, entrambi con contratto che finisce il prossimo 30 giugno.

I due calciatori, hanno chiaramente tutti gli occhi delle big d’Europa puntati addosso. Su Aguero, forti sono le voci del Barcellona, che vista la crisi economica, non può spendere molto. Anche su Wijnaldum c’è il club catalano, ma attenzione anche alle sirene dall’Italia.

L’Inter, infatti, è molto presente sia sul Kun che sull’olandese del Liverpool. Tuttavia, per i nerazzurri si aspettano notizie prima dal fronte societario, con vari fondi che vogliono acquistare la squadra allenata da mister Conte.

City su Haaland, Liverpool su De Paul

Se dovessero, come sembra, partire sia Aguero che Wijnaldum, ecco che Manchester City e Liverpool hanno già trovato i sostituti. Per la squadra di Guadiola, si parla di Erling Haaland, marcatore principale del Borussia Dortmund.

Tra l’altro, il padre del norvegese, ha giocato proprio per i Citizens, e quindi per tutta la famiglia sarebbe un po’ come un ritorno a casa. Inoltre, il sorteggio di Nyon ha voluto mettere di fronte proprio City e Dortmund, giocando con il destino di Haaland.

Riguardo il Liverpool, invece, in luogo di Winjaldum si sta pensando fortemente a Rodrigo de Paul, centrocampista offensivo dell’Udinese. Dovrebbe essere sufficiente una cifra tra i 30 e i 50 milioni per portarlo in Inghilterra, e sarebbe il decisivo salto per un giocatore molto sottovalutato, che potrebbe far vedere a tutti di cosa è capace, a meno che non diventi un nuovo caso dopo quello di Thiago Alcantara.

Aguero e Wijnaldum, dunque, scaldano il calciomercato tra Inghilterra, Spagna e Italia. Gli affari della prossima sessione di acquisto e vendita dei calciatori, si preannunciano scoppiettanti, con meno soldi ma alcuni grandi giocatori disponibili a cambiare maglia.