La Juventus lancia l’assalto all’Inter e le parole di Pirlo non sono piaciute ai nerazzurri. Si scatena la bufera social.

Le parole di Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, sulla vicenda del rinvio fra Inter e Sassuolo, ha irritato il club nerazzurro. Un messaggio polemico quello dell’allenatore bianconero, che in conferenza stampa ha sottolineato la “fortuna” degli avversari nel poter gestire il focolaio Covid grazie alla pausa in campionato. Una dichiarazione che sembrava un messaggio più diretto alla Federazione e non indirizzato ad un club che però nn ha gradito.

Nelle sue parole l’ex centrocampista ha sottolineato la gestione del rinvio in un match fondamentale per la corsa Scudetto, sottolineando che l’emergenza per l’Inter sarà più semplice da gestire e che i calciatori di Conte non avranno l’obbligo di rispondere alle chiamate della nazionale. Di sicuro una frecciata per mettere pressione alla rivale nella corsa Scudetto, che per alcuni è stato interpretata forse anche male, mentre ad altri è apparsa inadeguata.

Il Corriere dello Sport ha sottolineato che l’Inter ha scelto di non rispondere alle parole dell’allenatore, ma che non avrebbe gradito le sue dichiarazioni. E intanto sui social si è scatenata la bufera fa i sostenitori nerazzurri e quelli juventini.

Pirlo fa infuriare l’Inter: l’allenatore della Juve criticato per le dichiarazioni sui nerazzurri

A travisare le parole a proprio piacere sono bravi tutti. Tanto basta far polemica sterile e sono tutti pronti a timbrare il cartellino #Pirlo — NadiaSK ⚪⚫ (@NadiaSK) March 21, 2021

L’Inter quindi non avrebbe gradito le parole di Pirlo, allenatore di una Juventus che non può più sbagliare. Alimentare la corsa Scudetto significa per i bianconeri non lasciare punti sul campo ma anche provare a mettere pressione alla squadra rivale. Forse ieri Pirlo intendeva fare questo, ma le sue parole, forse anche sovraccaricate nel dibattito social, non sono passate inosservate. L’Inter sembra non aver gradito, ma non ha risposto al messaggio del tecnico bianconero e intanto attende i risultati dei tamponi per capire come gestire l’emergenza.

L’Ats potrebbe dare il via libera ai calciatori per rispondere alle chiamate in arrivo dalle nazionali, e Conte attende di capire quale sarà il gruppo con cui potrà lavorare in vista della ripresa con il Bologna. Sui social però si è scatenata la bufera, fra chi considera giuste le dichiarazioni di Pirlo, che ha sottinteso una disparità di trattamento nella gestione dei casi legati al Covid, e chi sostiene che il tema sia troppo delicato per caricarlo di ulteriori polemiche.

Sulla vicenda è intervenuto anche Fabio Capello, che sempre sul Corriere dello Sport ha detto la sua sulla vicenda. “Una polemica non troppo velata, ma c’è sempre un fondo di verità. In Italia sono accadute cose che altrove non succedono, ma purtroppo non è solo un problema del calcio”. E intanto sui social infuria la bufera.

Quando scoppia un focolaio di #Covid in una squadra, a monte è da miserabili fare la tara dei vantaggi e svantaggi (lo sa cmq anche un bimbo che è brutto brutto) buttando il cervello all'ammasso del bar sport; è sconcertante poi parlare di "fortuna" sulle misure successive #Pirlo — Ora e sempre Resistenza 🇪🇺🇮🇹 #BidenHarris (@inter2010treble) March 21, 2021

Allenatori che quando perdono parlano di episodi non concedendo meriti all'avversario, non stringono le mani all'avversario e parlano di fortuna commentando la positività al #COVIDー19: la cultura sportiva del #calcioitaliano ha ampi margini di miglioramento #Pirlo #Pioli — Gianni Graziani (@grazianig) March 21, 2021

Se l'Inter avesse avuto la stessa mole di infortuni e indisponibili per Covid della Juve, a quest'ora starebbe intorno alla decima posizione#pirlo — Pierdomenico Latorraca (@5KULL_P) March 21, 2021