Sara Croce, selfie esplosivo in lingerie: fan folgorati dal suo sguardo – Foto

Sara Croce ha regalato un selfie meraviglioso ai suoi follower: in intimo ha stregato il popolo dei social.

E’ ormai padrona del quiz televisivo “Avanti un Altro!“. La Bonas riesce a incantare ogni giorno i telespettatori grazie alla sue meravigliose doti fisiche. Sara Croce, infatti, dapprima ha partecipato al programma “Ciao Darwin”, nel celebre ruolo di Madre Natura. Successivamente è stata voluta nel cast del famoso gioco di Canale 5 dallo stesso conduttore Paolo Bonolis.

La modella bergamasca non smette di far parlare di sé per le stupende foto che posta quasi quotidianamente sui social. Di recente ha postato un meraviglioso scatto in costume, ma quest’oggi si è decisamente superata con un primo piano da favola.

Sara Croce, in intimo è una favola – Foto

La showgirl di Garlasco ha lasciato i suoi follower senza fiato. Il suo selfie in lingerie ha scatenato i seguaci, accorsi in massa ad interagire con il post su Instagram. Sara Croce si ritrae con questi occhioni celesti da cerbiatto, ed è impossibile non restare stregati dal suo sguardo.

E così, la Bonas di “Avanti un Altro!” regala una foto mozzafiato ai suoi 900 e rotti fan. Ormai manca poco al milione, ma siamo certi che ci metterà poco a raggiungere questo traguardo. Sara è ormai diventata una donna dello spettacolo di successo, nonché modella di un certo livello.