Wanda Nara, esagerata in intimo: il selfie a letto scatena i fan – Foto

Wanda Nara, stufa di una nuova quarantena a causa del Covid, condivide un post sui social che manda in estasi i suoi follower.

La Francia stabilirà nuove restrizione per la regione della capitale. Parigi va verso un nuovo lockdown, inevitabile visto il numero di contagi e la crescita esponenziale di nuovi casi in tutto l’Esagono.

Ma Wanda Nara non la prende affatto bene questa nuova quarantena. Già diversi giorni fa aveva avvisato i suoi follower a restare a casa per il bene della salute pubblica, a modo suo. Quest’oggi, invece, la modella sudamericana ha voluto letteralmente esagerare.

Wanda Nara, la foto in lingerie che incanta i follower

La compagna dell’attaccante del Paris Saint Germain Mauro Icardi sarà costretta a trascorrere altro tempo nel proprio domicilio parigino, a causa del lockdown. E cos’è meglio di farsi una bella dormita fino a tarda mattinata? Infatti, Wanda Nara ha colto l’opportunità della nuova quarantena per dormire a lungo, ma allo stesso tempo non è affatto contento delle restrizioni causate dalla diffusione della pandemia. E come darle torto.

La showgirl argentina ha condiviso un selfie sconvolgente in intimo e i follower si sono scatenati con i commenti. Lo scatto postato mostra le curve della modella, coperte dalla lingerie nera in pizzo, che ha mandato i suoi fan in estasi. “Svegliatemi quando finisce la quarantena“, scrive Wanda. Il contenuto social ha ottenuto grande successo, tant’è che in poche ore ha superato 300 mila like e migliaia di interazioni sotto l’immagine.