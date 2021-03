Frosinone, Nesta esonerato: la decisione del club ed il possibile sostituto

Il Frosinone ha deciso di sollevare Alessandro Nesta dall’incarico: non sarà più l’allenatore della formazione gialloblu. Chi lo sostituirà.

La posizione in classifica e l’andamento altalenante hanno costretto la società ad intervenire immediatamente. I gialloblu sono dodicesimi in Serie B, a sei punti dall’ultima posizione utile per accedere ai play-off. Ma quello che più preoccupava la dirigenza era il periodo negativo che stava attraversando l’intera squadra. Nelle ultime sette partite sono stati raccolti appena 6 punti, di cui una sola vittoria. Troppo poco per ambire ad una promozione.

Dunque, Alessandro Nesta non sarà più l’allenatore del Frosinone. Il club ha comunicato la sua decisione con una nota ufficiale ed è alla ricerca di un sostituto.

Frosinone, Nesta esonerato: Ventura al suo posto?

Sabato 20 marzo la sconfitta che ha messo tutto in discussione. Il Lecce ha vinto sul campo di casa con un netto 3-0. E per porre fine a questa situazione, era inevitabile l’esonero di Nesta. Ora, il Frosinone è alla ricerca di un nuovo allenatore. Il nome caldo che circola da diverse ore è quello di Gian Piero Ventura.

L’ex ct della Nazionale sarebbe uno dei profili più ricercati dalla società gialloblu. Il tecnico ha guidato lo scorso anno la Salernitana, ma senza riuscire a centrare i play-off. Dunque, lo scorso agosto al termine della stagione presentò le dimissioni, tornando libero sul mercato. Il Frosinone potrebbe essere una piazza ideale per rilanciarlo. Le due esperienze dopo l’Italia – prima il Chievo poi i granata campani – non sono state fortunate.