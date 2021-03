Juve, Bonucci ricoperto di insulti: il post social fa infuriare i tifosi

Juve, un post di Bonucci sulla nazionale scatena la rabbia dei tifosi bianconeri, che lo ricoprono di insulti e lo invitano a rivedere i piani futuri.

Il momento in casa Juve è delicato, ma la polemica fra i tifosi e i bianconeri non si placa. A farne le spese è stato Leonardo Bonucci, ricoperto di insulti dopo un post social. Ai sostenitori bianconeri non è andato giù il messaggio lanciato dal difensore che ha parlato dell’Italia e dei prossimi obiettivi. Il risultato è una valanga di critiche per un calciatore che è sul banco degli imputati. In molti lo hanno invitato a rivedere i piani futuri con i bianconeri e ad evitare uscite social. Un messaggio chiaro sulla speranza diffusa fra i sostenitori bianconeri di vedere un restyling della rosa.

Una ferita riaperta quella dei tifosi bianconeri con Bonucci, accusato anche sul gol di Gaich di non essere stato irreprensibile nell’intervento. Un movimento del corpo a voltare le spalle agli attaccanti che è stato spesso criticato dagli appassionati, che hanno tirato nella polemica anche il capitano. Ne hanno per tutti, e i segnali che arrivano dalla Juventus sono chiari per tutta la rosa. In molti hanno invitato Agnelli a rifondare un gruppo che ha perso la sua identità, ma Bonucci è stato criticato per la troppa esposizione social in un momento in cui secondo i suoi follower, “c’è solo da riflettere”.

Leggi anche: Juve, Pirlo: rottura con la squadra e Agnelli? Scelta fatta sull’allenatore

Juve, anche Bonucci sul banco degli imputati: valanga di insulti social per il difensore

Non si salva nessuno in casa Juve. Troppo pesante il ko incassato ieri, e amaro in bocca difficile da digerire per uno scudetto che pian piano prende la strada dell’Inter di Antonio Conte. Il post di Bonucci gli ha causato una valanga di insulti social. “Di nuovo qui per un altro importante obiettivo” è il messaggio del difensore, postato insieme ad una foto con la maglia della nazionale. In pochi minuti tanti tifosi hanno risposto invitandolo alla riflessione, e domandandosi quale sarebbero gli altri obiettivi dopo quelli mancati con la maglia della “Vecchia signora”.

ma perchè non fate silenzio? E' meglio il silenzio e lavorare e basta. — Benito Cruz (@BenitoCruz72) March 22, 2021

In tanti preferirebbero il silenzio dopo la prova dei bianconeri, ed invitano Bonucci e il gruppo a pensare al campionato per evitare altre brutte battute d’arresto. E c’è anche chi sottolinea l’eleganza di Barzagli nel lasciare al momento giusto.

QUALE SAREBBE L'ALTRO IMPORTANTE OBIETTIVO DOPO LA VERGOGNA SPORTIVA DI IERI POMERIGGIO?DELLA NAZIONALE NON ME FREGA NULLA…FATE UN SILENZIO STAMPA E NON PARLATE PIU'PERCHE' IERI AVETE TOCCATO IL FONDO…RISPETTO PER LA MAGLIA DELLA JUVE…SI PUO' PERDERE MA NON COME IERI! — domenico fors (@Domenico1oo777) March 22, 2021

La domanda che molti tifosi si pongono è a quali obiettivi si sia riferito il difensore, dopo l’uscita dall’Europa e una Serie A in cui la squadra dovrà difendere un posto in zona Champions. Fra i tanti commenti c’è anche chi invita il difensore ad onorare la maglia della nazionale.

"un altro" oltre a quale @bonucci_leo19? — Lega Fantacalcio Acquaviva (@fantacalcioLFA) March 22, 2021

Tornate stanchi, non come ieri — pietro (@pietro00112) March 22, 2021