Belen e Cecilia Rodriguez da urlo: il costume non copre il tatuaggio – Foto

Belen e Cecilia Rodriguez sono protagoniste di uno spettacolare shooting in costume: le due modelle argentine lasciano i follower senza fiato.

Sono riconosciute forse come le sorelle più famose del Paese, pur non essendo italiane. Tra tv e socia, Cecilia e Belen Rodriguez hanno conquistato il cuore dei telespettatori e follower per la loro straordinaria bellezza.

Di recente è stato il compleanno della più piccola della famiglia, la quale ha compiuto 31 anni. Le due sudamericane hanno festeggiato con uno spettacolare ballo, postato poi sui canali social, tuttavia non sono mancate le polemiche. Infatti, vivendo a Milano attualmente in zona rossa a causa della pandemia, molti seguaci hanno criticato le due sorelle per essersi incontrate e non aver rispettato le norme vigenti. Ma ora, il balletto è alle spalle. Cecilia e Belen hanno dato spettacolo con una foto da urlo in costume da bagno. L’estate è alle porte, e loro l’anticipano.

Belen e Cecilia Rodriguez in costume: le sorelle incantano sui social – Foto

Entrambe sono stiliste e imprenditrici di bikini. Le due argentine hanno lanciato da anni il marchio Me Fui, e loro stesse posano con i costumi. Quest’oggi, Cecilia ha postato lo shooting svolto assieme a Belen. La prima con un monokini bianco, la seconda con un due pezzi nero, che lascia intravedere anche il famoso tatuaggio a farfalla, che ha fatto la “storia” del Festival di Sanremo. Insomma, una foto che lascia davvero senza fiato.

I seguaci apprezzano la classe e l’eleganza delle due sorelle. In pochissimo tempo, il contenuto è stato preso di mira dagli utenti che hanno interagito e bombardato di like il profilo di Cecilia.