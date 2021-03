Roma, Fonseca sempre più in bilico: ora ci si mettono anche gli infortuni

Per la Roma piove sul bagnato, dopo la sconfitta col Napoli e i dubbi su Fonseca, adesso ci si mette anche l’infortunio di Cristante a preoccupare l’ambiente.

Dopo la bella qualificazione ai quarti di Europa League, sembrava che la Roma potesse superare la stanchezza del viaggio in Ucraina, e battagliare ad armi pari col Napoli. Infatti, non si è fatta sentire la stanchezza, quanto piuttosto gli errori in mezzo al campo e dei difensori, che hanno spianato la strada alla vittoria azzurra.

L’allenatore Paulo Fonseca, non le ha mandate a dire ai suoi giocatori in conferenza stampa, e probabilmente anche nello spogliatoio dopo la fine della gara. Secondo il tecnico portoghese, è mancato coraggio ai suoi giocatori, e questa è una cosa che accade sempre nei big match. Infatti, la Roma ha fatto solo 3 punti negli scontri diretti contro le altre grandi del campionato.

Dopo l’ennesima sconfitta, quindi, le riflessioni sul futuro di Fonseca, che erano già partite mesi fa, sono aumentate ancora di più. I Friedkin, si domandano se possa essere il tecnico del futuro, oppure se oltre alle altre rivoluzioni, anche la panchina dovrà subirne una.

Fonseca, tra futuro e infortuni

Fonseca non è più stabile sulla panchina giallorossa da tempo ormai, e sono diversi i nomi per sostituirlo. In pole position, ecco che ci sono Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri, i quali però, sono sulla lista anche del Napoli, con il secondo che in caso di esonero di Pirlo, potrebbe tornare clamorosamente alla Juventus.

Ancora, si parla di un interessamento da parte dei Friedkin per Nagelsmann, tecnico del Lipsia che lotta contro il Bayern Monaco per il titolo della Bundesliga. Il tedesco, tuttavia, è cercato anche dal Tottenham. A preoccupare Fonseca, adesso però, ci si mettono non solo il futuro, ma anche gli infortuni.

Bryan Cristante, autore di una brutta prestazione da difensore centrale contro il Napoli, è stato rimandato a Roma dal ritiro della nazionale di Coverciano, a causa di un problema muscolare. Quello dell’italiano, non è l’unico stop, infatti sono già fuori: Veretout, Mkhitaryan e Smalling, più Juan Jesus per il Covid.

Per Fonseca, dunque, la situazione pare tutt’altro che rosea alla Roma. Rischia l’esonero a fine stagione, e se non riuscirà ad andare avanti in Europa League, la prossima Champions League potrebbe rimanere un sogno.