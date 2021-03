Eva Padlock, esagerata in bikini: l’ex ombrellina mostra i lati più belli – Foto

Eva Padlock incanta i suoi follower con una serie di foto da lasciare senza fiato: gli scatti in costume sono meravigliosi.

Una meraviglia della natura. Una gigante dei social network. Per chi è appassionato di motori, soprattutto delle due ruote, Eva Padlock non è certo una sorpresa. Ma per chi non lo sapesse, si tratta di una modella classe 1984, nata a Barcellona ed è diventata celebre sulle griglie di partenza, al fianco dei motociclisti del MotoGP. E infatti, era un ombrellina, ossia riparava dal sole i piloti con il suo ombrello.

Facile capire il perché è diventata famosa per il pubblico maschile. Il suo profilo Instagram dimostra chiaramente il perché ha raggiunto quasi due milioni di follower.

Leggi anche >>> Belen e Cecilia Rodriguez da urlo: il costume non copre il tatuaggio – Foto



Eva Padlock, i bikini esaltano le curve – Foto

L’indossatrice spagnola è un’appassionata del calcio. E’ tifosa della Juventus e in varie occasioni l’ha mostrato sui suoi canali. Ed evidentemente quei colori le stanno molto a cuore, visto che ha indossato un costume bianconero, che lascia davvero senza fiato. Eva Padlock è solita mostrare le sue doti fisiche e anche quest’oggi ha regalato una serie di scatti piccanti ai suoi seguaci. In uno manda anche un bacio virtuale, destinato ai follower più innamorati.

Una foto dietro l’altra, una più sensuale dell’altra. Le grandi curve di Eva mandano letteralmente in estasi i suoi fan. Ogni post è uno spettacolo meraviglioso da non perdere. Quest’oggi, ha pubblicato uno shooting con i bikini di Fashion Nova, di cui è testimonial.