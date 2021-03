Raiola, tifosi del Milan in rivolta per il rinnovo di Donnarumma

Raiola bersaglio delle critiche dei tifosi del Milan: l’ennesimo tira e molla per il rinnovo di Donnarumma non piace, e i rossoneri si guardano intorno.

L’ennesima telenovela per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma è al centro delle polemiche dei tifosi del Milan, infuriati con Mino Raiola. La vicenda inizia a diventare lunga, e il tira e molla torna di moda prima di ogni scadenza. Il portiere da anni giura amore ai rossoneri, ma il suo procuratore non sembra deciso ad accelerare i tempi del rinnovo. Una contraddizione verrebbe da dire. Una delle tante legate agli affari che i club intavolano con Raiola. Prendere o lasciare, non c’è scelta, perché l’agente di Donnarumma è in grado di spostare calciatori e dare vita a trattative impossibili come quella legata ad Ibrahimovic, ma è anche un osso duro.

Il motivo del contendere fra Raiola e il Milan è chiaro da tempo ma i tifosi non ci stanno. Da una parte c’è l’intenzione del club di trattenere il portiere, dall’altra la volontà del calciatore di ottenere una ritocco sostanzioso. I rossoneri offrirebbero una cifra di circa 7,5 milioni per un nuovo contratto più lungo. Raiola invece chiede una somma di circa 9-10 milioni per allungare il rapporto con la squadra per soli due anni.

Parti lontane ma idee chiare. Maldini e Massara non vogliono perdere il portiere e proveranno ad avvicinarsi alle richieste dell’agente, ma hanno pronto il piano B. Se dovesse saltare il banco la virata sarebbe netta e forte su Juan Musso. Intanto però i tifosi del Milan hanno messo nel mirino Mino Raiola, e c’è anche da decidere il futuro di Ibra, che potrebbe essere inevitabilmente legato a quello dell’estremo difensore.

Donnarumma deve finirla di nascondersi dietro Raiola e firmare subito. Ha a cuore il Milan o solo i soldi? Maldini lo faccia uscire allo scoperto. — Milan Semper🔴⚫🔴⚫ (@7ChampionsMilan) March 23, 2021

Raiola e il Milan sono da anni protagonisti di lunghe trattative legate a Donnarumma, e puntualmente i tifosi rossoneri tornano a bersagliare di critiche il potente agente. Già ai tempi dell’ultimo rinnovo furono tante le polemiche, e il numero uno fu addirittura vittima di una pesante contestazione. Con tanto di striscione con la scritta “Dollarumma” e il lancio di banconote finte.

Una vicenda che fece anche storia, perché fu un chiaro indizio della netta supremazia nel calcio degli agenti rispetto ai club. La telenovela si ripropone in vista di un ulteriore rinnovo del portiere, e Raiola è nuovamente oggetto di critiche feroci da parte dei tifosi di fede rossonera.

10 milioni ad un portiere in questo momento?

Per carità è un gran bel portiere ma per me sono una follia considerando che Raiola vuole la sua parte e ha 4/5 giocatori al Milan che sono in scadenza quest'anno o il prossimo.

Situazione complicata quando si tratta di lui — 👑Don Beppe👑 (@Wes10Sneijder1) March 23, 2021

@gigiodonna1 Potresti dire a Raiola "Mino, finiamola di tirare la corda, a me quello che guadagno +un ritocchino mi sta bene….". Perché non lo fai?

Forza Milan, eh…. 😉❤️🖤 — Alan❤️Pride🖤 (@AlanPride) March 23, 2021

C’è addirittura chi reputa elevata la richiesta di Donnarumma, e chi saprebbe come investire i soldi in arrivo da una eventuale cessione del numero uno. Il problema però, come sottolineano in tanti, è legato ad una trattativa a filo doppio. Quella per Zlatan Ibrahimovic, anch’egli rappresentato da Raiola.

Bett, entrambe le parti hanno valide ragioni.

Situazione gestita malissimo dal Milan però; banalmente, non puoi arrivare a parlar di rinnovo nell'ultimo anno di contratto, soprattutto considerando che il giocatore in scadenza è di Raiola!

Se Ibra rinnova resta pure Donnarumma! — William Quint (@WilliamQuint9) March 23, 2021

La vicenda però potrebbe anche intaccare nuovamente il rapporto fra i tifosi del Milan e Donnarumma, che chiedono a gran voce un intervento netto del portiere.