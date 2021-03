Materazzi punge Nedved e la Juve: “Magari vincete la Champions”

Marco Materazzi punge Pavel Nedved e la Juve. Un messaggio social che scatena le reazioni dei tifosi nel duello infinito fra l’Inter e i bianconeri.

Marco Materazzi contro Pavel Nedved e la Juve. Non una novità verrebbe da dire, se non fosse per l’ennesima punzecchiatura che l’ex difensore ha riservato ai bianconeri. Un messaggio social al quale hanno risposto tutti. Da Chevanton a Colonnese, passando per Ranocchia e altri famosi tifosi del mondo Inter. Il post è in riferimento ad una recente intervista in cui Pavel Nedved ha lanciato un messaggio ai nerazzurri.

“Mio figlio dalle medie è passato all’università e lo scudetto è ancora nostro” aveva dichiarato il vice presidente bianconero, sottolineando la lunga serie di titoli vinta dalla squadra. Un messaggio che non è piaciuto al popolo interista. A difesa dei colori però è arrivato Materazzi, che ha risposto per le rime a Nedved scatenando i commenti dei tifosi e la rabbia degli avversari della Juve.

Materazzi contro Nedved e la Juve: “Speriamo che veda vincere la Champions”

Pavel… gli auguriamo tutti di poter vedere VINCERE anche la Champions prima che finisca gli studi, se la merita. I miei figli hanno visto vincere la Champions e il MONDIALE che facevano l’ASILO e le ELEMENTARI !!! 🖤💙 🇮🇹 @Inter pic.twitter.com/KI4JNjTybY — Marco Materazzi (@iomatrix23) March 25, 2021

Diretto nelle dichiarazioni come lo era in campo. Marco Materazzi si erge spesso a paladino dell’Inter, e tramite Instagram e Twitter ha risposto a Pavel Nedved facendo infuriare i tifosi della Juve. “Pavel, speriamo che tuo figlio veda vincere la Champions prima che finisca gli studi, se la merita. I miei figli hanno visto vincere la Champions e il mondiale e facevano ancora l’asilo e le elementari”.

Botta e risposa quindi, sottolineato da una valanga di commenti. Ciccio Colonnese, ex compagno e difensore dei nerazzurri si ritiene “orgoglioso di essere amico di Materazzi che è una leggenda”, e anche Andrea Ranocchia ha sottolineato il post dell’ex difensore. Chevanton, ex fra le altre del Lecce, ha messo l’accento sul messaggio social, che non è passato inosservato ai sostenitori della Juve.

Il popolo bianconero ha preso le difese di Pavel Nedved, sottolineando la vittoria di un “Pallone d’oro” del ceco, e i lunghi silenzi di Materazzi dopo una serie di delusioni incassate dalla “sua” Inter. Una battaglia mediatica che ha di nuovo al centro Materazzi, Nedved e la Juve. Che piacciano o meno, restano due bandiere, che non perdono occasione per difendere i colori amati.