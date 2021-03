Dybala è stato ufficialmente scaricato dalla dirigenza juventina, ed è sul mercato. Forse, nemmeno un buon finale di stagione potrebbe farlo rimanere.

La stagione della Juventus sta vivendo tanti bassi e pochi alti, con uno scudetto ormai fuggito verso Milano sponda nerazzurra, e l’eliminazione agli ottavi di Champions League. Dunque, i dirigenti bianconeri pensano al futuro e al mercato, in cui ricade perfettamente la Paulo Dybala.

L’attaccante argentino, è in scadenza di contratto nel 2022, e già nell’estate 2019 era in vendita. Addirittura, sembrava fatto il passaggio al Manchester United, ma all’ultimo Dybala rifiutò la destinazione, preferendo rimanere.

Questo, poi, insieme anche alla mancata cessione di Higuain, ha permesso alla Juventus di Sarri di vincere il nono scudetto di fila. Inoltre, la Joya fu anche il migliore con Cristiano Ronaldo nella stagione bianconera.

Dybala, possibile scambio all’orizzonte

Per Dybala quella di quest’anno è stata una stagione pessima, e con tante partite saltate per infortunio, non ha praticamente mai potuto dare il suo apporto in nessuna competizione. Adesso, è anche finito ufficialmente e definitivamente sul mercato, e sembra che per lui si possa profilare un futuro in Spagna.

L’attaccante argentino, infatti, potrebbe ricadere nelle trattative di mercato tra Juventus e Atletico Madrid, già in affari per Alvaro Morata. Dybala, potrebbe essere scambiato parzialmente per avere lo spagnolo, ma chiaramente costando di più del compagno di reparto, la squadra di Simeone dovrebbe cacciare dei soldi per averlo.

Ancora, la Joya potrebbe essere scambiato alla pari con Joao Felix, diamante grezzo dell’Atletico preso dal Benfica per più di 100 milioni, ma che nelle ultime due stagioni non è mai sbocciato veramente. Ma, oltre a questo possibile scambio, per Dybala ce ne sarebbe un altro con Griezmann del Barcellona, oppure con Icardi del PSG. La Premier, invece, è sempre alla finestra, soprattutto con Chelsea, Tottenham e United.

Il mercato impazza quindi attorno a Dybala. Il giocatore bianconero, è pronto a lasciare la Juventus dopo 2 anni in cui è sempre stato in vendita. Quello che traspare da questa situazione, comunque, è che il club di Agnelli abbia distrutto un giocatore, nelle prestazioni e anche mentalmente, tanto che adesso l’argentino dovrà fare un gran lavoro per tornare quello di un tempo.