Wanda Nara, una dea in intimo: fondoschiena mozzafiato – Foto

Wanda Nara ha catturato l’attenzione dei suoi follower con una foto spettacolare: la modella condivide i segreti della sua bellezza, ecco gli otto consigli.

Modella, procuratrice, imprenditrice e madre. Wanda Nara è una donna dalle mille risorse, impegnata su tutti i fronti. Nata nel 1986 nei pressi di Buenos Aires, è riuscita a trovare la sua fortuna in Italia diventando celebre prima con l’ex compagno Maxi Lopez e successivamente con Mauro Icardi. Ma è sui social che ha trovato la sua vera dimensione.

Ancora oggi, dopo 7 anni, è fedele moglie dell’attaccante del Paris Saint-Germain, con il quale si è trasferita a Parigi per seguire la carriera professionale del calciatore. In Francia si trova bene, ma la vita nella capitale ai tempi del Covid non è affatto semplice. Infatti, in più di un occasione ha mostrato la sua insofferenza contro la pandemia e le restrizioni causate da essa. Ma nell’ultimo periodo, Wanda non smette di regalare scatti mozzafiato che catturano l’attenzione dei suoi 7 milioni e mezzo di follower.

Wanda Nara, che spettacolo in intimo: ecco i suoi segreti – Foto

La compagna di Mauro Icardi ha colpito nel segno ancora una volta. Con una semplice foto in intimo, ripresa di schiena, ha incantato i suoi seguaci e in poco tempo è riuscita a raggiungere grandi numeri di interazione. Wanda Nara ha mostrato la sinuosità del suo meraviglioso corpo, mettendo in risalto il suo notevole fondoschiena.

La modella sudamericana ha voluto dimostrare quali sono i segreti che la rendono così bella. Otto punti, otto consigli da prendere alla lettera. Dal rifiuto della sigaretta, al consumo di tè verde. Basteranno questi suggerimenti per diventare così belli come lei?