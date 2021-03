Euro 2021, l’Italia annuncia due test match: gli avversari della Nazionale

Annunciate le due amichevoli dell’Italia prima di Euro 2021: data, sedi e avversari degli Azzurri.

La Nazionale è impegnata a centrare 9 punti in tre partite, valide per le qualificazioni ai Mondiali. Ancora brucia l’assenza alla rassegna iridata del 2018. Uno dei fallimenti più grandi del calcio italiano. Al momento, gli Azzurri hanno vinto la prima gara contro l’Irlanda del Nord e vorranno proseguire il percorso netto con Bulgaria e Lituania.

Nel frattempo, però, la Federcalcio ragiona già in vista del torneo continentale. Infatti, la prossima estate ci sarà Euro 2021, appuntamento al quale l’Italia non vuole arrivare impreparata. Per questa ragione, sono state organizzate già le due amichevoli che precederanno il torneo.

Leggi anche >>> E’ l’Italia dei giovani meravigliosi: che fine ha fatto Zemanlandia?



Italia, San Marino e Repubblica Ceca prima di Euro 2021

Dopo la gara contro la Lituania, il Commissario Tecnico non avrà a disposizione altre finestre intermedie per provare nuovi calciatori e schemi in vista degli Europei. Solo al termine del campionato italiano potrà contare di ritrovare i suoi giocatori al raduno di Coverciano.

La FIGC ha comunicato i due test match dell’Italia prima degli Europei. Gli Azzurri scenderanno in campo il 28 maggio contro il San Marino a Cagliari (Sardegna Arena) ed il 4 giugno a Bologna con la Repubblica Ceca. Entrambe le amichevoli si disputeranno alle ore 20:45. L’esordio ad Euro 2021, invece, avverrà contro la Turchia l’11 giugno, sempre in Italia allo stadio Olimpico di Roma.

Prima uno scontro con un’avversaria abbordabile, giusto per provare schemi e rodare i calciatori da convocare agli Europei. Successivamente, un confronto con una Nazionale che ha sempre dato filo da torcere agli Azzurri e che sarà presente come concorrente alla competizione continentale nel girone con Scozia, Inghilterra e Croazia.