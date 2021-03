Lazio, sentenza durissima sul caso tamponi. tutti i provvedimenti

Per il caso tamponi della Lazio, è stata comminata una multa alla società e sono stati dati 7 mesi di inibizione a Lotito.

Lotito salva le sue cariche federali nonostante la multa da 7 mesi inflitta dal Tribunale Federale, per via del caso tamponi per la sua Lazio. I fatti risalgono allo scorso autunno, quando alcuni giocatori biancocelesti, tra cui Immobile, erano risultati positivi al Covid, ma poi rifacendo il test erano negativi e quindi sono stati arruolati contro il Torino. La Lazio di Lotito, difatti, si salva da sentenze molto più pesanti e salva la sua classifica in campionato.