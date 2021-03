Calciomercato, Lacazette e Aubameyang salutano l’Arsenal: tutti su di loro

La coppia d’attacco dell’Arsenal, Lacazette e Aubameyang, potrebbe non giocare più a Londra la prossima stagione.

La stagione dell’Arsenal, dopo un brutto inizio e tante voci e notizie sull’esonero dell’allenatore Mikel Arteta, da gennaio 2021 è certamente migliorata. Solo 3 sconfitte in Premier League, e l’approdo ai quarti di Europa League hanno decisamente fatto svoltare per il meglio la stagione dei Gunners, anche se i dubbi permangono sulla coppia d’attacco, formata da Alexandre Lacazette e Pierre Aubameyang.

Riguardo il primo, l’attaccante francese ex Lione, ha messo ha segno 11 gol in campionato, ma solo uno in Europa. Al momento, però, sembra possa rientrare nella rivoluzione che dovrebbe essere apportata nella prossima stagione dalla dirigenza dell’Arsenal.

Riguardo Aubameyang, invece, per lui ci sono 9 gol in Premier e 3 in Europa League. Tuttavia, è quello che dà maggiori problemi a Arteta, in quanto capace di essere sanzionato più volte in stagione, per essere arrivato tardi all’allenamento. Sia per lui, che per Lacazette, comunque, sembra che non ci sia più posto nell’Arsenal.

Lacazette e Aubameyang, il mercato impazza

Sia per Lacazette che per Aubameyang impazza il mercato. Per entrambi, ci sono sirene italiane, con la Juventus molto forte sull’ex Borussia Dortmund. Inoltre, essendo stato anche al Milan, e con il ritorno in alto in questa stagione dei rossoneri, potrebbe anche materializzarsi un accordo, di cui spesso si è vociferato in passato.

Anche per Lacazette, si parla della Juventus, che del resto può inserire in molte trattive Paulo Dybala, ma per il francese ex Lione, c’è anche la Roma. Infatti, la dirigenza giallorossa sta pensando insistentemente al giocatore dell’Arsenal, il quale contratto scade nel 2022, e questo può facilitare di molto le cose.

Per Lacazette, però, ci sono anche sirene dalla Spagna, con Siviglia e Atletico Madrid interessati alle sue prestazioni. Su Aubameyang, invece, nonostante i rapporti difficili con Arteta, potrebbe pesare sulla sua permanenza il contratto firmato lo scorso settembre, con allungamento fino al 2023.

L’Arsenal, quindi, si rifà la squadra, partendo dalla sua coppia offensiva. Lacazette e Aubameyang, potrebbero partire e andare via dalla Premier League, anche se si aspetta la fine della stagione, con i Gunners ancora in corsa per l’Europa League. Se dovessero vincerla, allora le cose potrebbero decisamente cambiare.