DIRETTA Bari Paganese streaming e video tv: pugliesi in piena crisi

Diretta dell’incontro valido per la quattordicesima giornata di ritorno della Serie C girone C tra Bari e Paganese.

In programma presso lo Stadio San Nicola di Bari, alle ore 17:30, l’incontro valido per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C, girone C, tra Bari e Paganese. I pugliesi in netta emergenza, per i risultati altalenanti ed il sogno Serie B che sembra allontanarsi giornata dopo giornata. La cura Carrera, per il momento sembra non aver funzionato, ed anche in città è partita la contestazione dei tifosi contro la società.

Dall’altra parte la Paganese, terzultima con un punto in meno della quartultima Vibonese. I campani sognano di fermare il Bari per avere ancora margini di recupero ed uscire finalmente da una situazione di classifica non certo agevole. La sfida si prospetta all’ultima giocata, con due squadre, i padroni di casa in primis, costretti a far bene, per non compromettere ancora di più una classifica che sembra non sorridere affatto al momento, considerati i progetti iniziali.

DIRETTA Bari Paganese streaming e video tv: le probabili formazioni

La diretta tv di Bari Paganese è prevista in pay per view attraverso la piattaforma Sky Primafila: effettuato l’acquisto della gara, si procederà alla visione al canale Sky Sport 252 del decoder; seconda opzione, come per ogni gara di Serie C sarà possibile seguire la diretta streaming video, per PC, tablet e smartphone, grazie al portale Eleven Sports, previa sottoscrizione di abbonamento o acquisto del singolo evento.

Padroni di casa allenati da Massimo Carrera in campo con un 3-4-3 : Frattali; Celiento, Minelli, Di Cesare, Sarzi Puttimìni, Lollo, De Risio; Marras, Antenucci, D’Ursi, Cianci. Ospiti guidata in panchina da Lello Di Napoli con un 3-5-2 : Baiocco, Sirignano; Sbampato, Schiavino, Carotenuto, Antezza, Onescu, Mattia, Guadagni, Diop, Mendicino.