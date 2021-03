Russia-Slovenia, che gol di Ilicic: sinistro al volo dalla distanza – Video

Josip Ilicic accorcia le distanze in Russia-Slovenia con un meraviglioso gol dalla distanza: il video della rete del centrocampista sloveno.

Quando scendono in campo le Nazionali non mancano le emozioni. Il fascino che trasmettono in campo i migliori calciatori di ciascuna Selezione non ha eguali. Anche la seconda giornata di qualificazione per i Mondiali 2022 regala spettacolo.

Quest’oggi, lo stadio Olimpico di Sochi ha aperto le porte al pubblico, ovviamente rispettando le distanze e le norme anti-Covid, per il match tra Russia e Slovenia. I tifosi di casa hanno potuto godere dal vivo la prodezza del loro avversario. Josip Ilicic ha accorciato le distanze con un meraviglioso gol al volo.

Russia-Slovenia, gran gol di Ilicic: il video

Russia e Slovenia aprono la seconda giornata del gruppo H. Entrambe vinto la prima gara rispettivamente contro Malta e Croazia. I padroni di casa sbloccano il risultato al 25′ con Dzyuba e lo stesso raddoppia dieci minuti dopo. Ma il vero capolavoro lo compie Josip Ilicic. In un’azione tutta proveniente da calciatori della Serie A, la Nazionale slovena accorcia le distanze. Zajc – centrocampista del Genoa – lancia in profondità il trequartista dell’Atalanta, il quale senza neanche guardare calcia di sinistro al volo da fuori area. Non può nulla Sunin, il portiere russo. E improvvisamente cala anche il silenzio tra le tribune. Gelati i supporter di casa, impressionati dalla giocata dell’avversario.

Coordinazione, precisione, qualità: c’è tutto questo nel gol di Ilicic. Il centrocampista nerazzurro sigla la sua undicesima rete con la maglia della Nazionale slovena. Mentre, sale a otto il suo bottino stagionale, tra club e Slovenia.