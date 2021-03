DIRETTA Fermana Modena tv e streaming video: ospiti per la vetta

Diretta dell’incontro valido per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C, girone B tra Fermana e Modena.

In programma presso lo Stadio Bruno Recchioni di Olbia alle ore 17:30, l’incontro valido per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C, girone B, tra Fermana e Modena. Ospiti in corsa per la vetta, dopo il quarto posto conquistato nel corso delle scorse giornate. La vittoria per il Modena, vorrebbe dire rinsaldare la posizione ottenuta e lanciarsi definitivamente verso la zona play off e magari sperando anche in qualcosa in più.

Fermana in posizione di relativa tranquillità, sopra le squadre che lottano per non retrocedere ma ancora troppo distante dalla zona play off, traguardo ambitissimo per i padroni di casa. Una vittoria rappresenterebbe la speranza di fare ancora meglio, e di andare oltre un campionato tranquillamente gestito a metà classifica. La gara promette insomma una sfida avvincente tra due formazioni entrambe vogliose di conquistare i tre punti.

DIRETTA Fermana Modena tv e streaming video: le probabili formazioni

La diretta tv di Fermana Modena è prevista in pay per view attraverso la piattaforma Sky Primafila: effettuato l’acquisto della gara, si procederà alla visione al canale Sky Sport 251 del decoder; seconda opzione, come per ogni gara di Serie C sarà possibile seguire la diretta streaming video, per PC, tablet e smartphone, grazie al portale Eleven Sports, previa sottoscrizione di abbonamento o acquisto del singolo evento.

Padroni di casa agli ordini di Giovanni Cornacchini con un 4-4-2 : Ginestra; Rossoni, Manetta, Scrosta, Mordini; Iotti, Graziano, Urbinati, Neglia; D’Anna, Cognigni. Ospiti guidata in panchina da Michele Mignani con un 4-3-1-2 : Gagno; Mattioli, Zaro, Pergreffi, Mignanelli; Muroni, Gerli, Castiglia; Tulissi; Luppi, Spagnoli.