Cacciatore, il difensore dell’esultanza “ignorante” ritorna in Serie B

Fabrizio Cacciatore ripartirà dalla Serie B: l’Ascoli ha annunciato l’ingaggio dell’esperto difensore, noto per la sua stravagante esultanza al suo primo gol in Serie A contro la Juventus.

La Serie B termina tra otto giornate, ma i giochi non sono per nulla già decisi. Per questa ragione l’Ascoli ha bisogno di un giocatore d’esperienza, come Fabrizio Cacciatore. Il difensore si lega ai colori bianconeri per cercare di conquistare la salvezza e trascinare i nuovi compagni fuori dalla zona retrocessione.

Il club marchigiano conta nella grande esperienza del centrale. Cacciatore ha disputato 8 stagioni consecutive in Serie A, tra Hellas, Samp, Chievo e Cagliari. Nel massimo campionato ha lasciato un segno indelebile nella mente degli appassionati di calcio. E’ infatti celebre la sua particolare esultanza al gol segnato allo Juventus Stadium alla sua prima stagione con il Verona.

Leggi anche >>> La Pareggite è la sindrome della Serie B



Cacciatore, in Serie B per riportare la sua esultanza virale

Per giorni non si parlava altro che della rete messa a segno di Fabrizio Cacciatore. Il difensore dell’Hellas riuscì a sbloccare la partita contro la Juventus – che terminò 2-1 a favore dei bianconeri – ma la sua celebrazione al gol diventò particolarmente virale, tant’è che ancora oggi è ricordata con il sorriso. Quell’esultanza di Cacciatore venne definita “ignorante” sui social, ma è diventato il suo marchio di fabbrica dopo ogni marcatura. Disputò una grande stagione con i colori gialloblu, mentre trovò poco spazio l’anno dopo con i blucerchiati.

Evidentemente, innamorato della città di Verona, si trasferì al Chievo con il quale ha trascorso quattro stagioni da assoluto protagonista. Infine, una stagione e mezzo al Cagliari, con il quale non ha rinnovato il contratto nella scorsa estate ed rimasto svincolato fino ad oggi.

L’Ascoli ora ha bisogno del suo aiuto e della sua esperienza. La squadra è diciottesima in classifica e con 38 reti subite. Serve il cambio di marcia, anche se nelle ultime quattro partite non sono arrivate sconfitte. Il trend è positivo, ma non basta. Cacciatore ritorna in Serie B dopo 8 anni, dopo aver conquistato la promozione con l’Hellas Verona. A 34 anni può ancora dare tanto in un campionato minore.