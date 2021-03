Juventus, clamorosa indiscrezione: Marcello Lippi nel mirino di Agnelli

Clamorosa indiscrezione sulla Juventus: Marcello Lippi potrebbe ricevere una chiamata da Andrea Agnelli.

La notizia è di quelle che possono davvero scatenare i tifosi. La Juventus avrebbe sempre in testa Marcello Lippi, uno degli allenatori più amati nell’ambiente bianconero. Lo ha confermato una giornalista della Gazzetta dello Sport in una diretta streaming in cui si è discusso del futuro della società. Una indiscrezione clamorosa quella che riguarda Marcello Lippi, che a Torino ha vinto 13 trofei nazionali e internazionali in uno dei cicli di maggiore successo della storia del club.

Sarebbe l’uomo adatto per rilanciare le ambizioni della Vecchia Signora, che avrebbe pronto per Lippi un ruolo particolare. Agnelli cerca una figura in grado di riportare alla Continassa l’impronta vincente che è da sempre nello stile del club, e l’ultimo tecnico a vincere la Champions, e poi anche in grado di vincere il Mondiale, sarebbe la figura adatta.

Nulla di ufficiale, ma una indiscrezione importante che potrebbe essere nella testa di Agnelli, pronto a rivoluzionare qualche settore strategico della società. La voce circola da molto tempo, e chissà se nelle prossime settimane possa essere oggetto di discussione fra le parti.

Juventus, ecco il possibile ruolo per Marcello Lippi

La Juventus medita una rivoluzione, non solo in campo, ma anche con gli innesti di figure importanti nei ruoli strategici del club. Proprio per questo il nome di Marcello Lippi torna attuale, dopo una confessione riportata da una giornalista della Gazzetta. Alla domanda sulla possibilità di vedere l’ex Ct in bianconero durante “Casa Juventibus” la risposta di Fabiana Della Valle è stata chiara. “Non c’è nulla di ufficiale, ma questa voce circola con insistenza negli ambienti”.

Un investitura di grande spessore per Lippi. Ma quale sarebbe il suo ruolo? Agnelli potrebbe renderlo direttore tecnico della Juventus. In questo modo i bianconeri darebbero libertà a Pirlo di crescere e maturare sotto l’ausilio di un allenatore che lo conosce bene, e che è legato a tutti gli aspetti del mondo Juve.

Nessuna conferma quindi, ma una voce che circola con insistenza e potrebbe essere una soluzione di alto profilo per Agnelli. Lippi tornerebbe di corsa in un ambiente che lo stima profondamente, e in cui è stato sempre vincente. Resta da capire quale sia la volontà del presidente, sospeso fra la conferma del management e dell’allenatore, e una rivoluzione che potrebbe configurare un nuovo assetto.