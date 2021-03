Elisabetta Canalis, il vestito nero è corto: fan folgorati dallo sguardo – Foto

Elisabetta Canalis pone un quesito ai follower e mostra due foto: i fan non sanno quale scegliere, la modella sarda sorprende tutti.

La più famosa delle veline degli anni 2000. Una delle showgirl più apprezzate d’Italia, che vanta numerose conduzioni importanti e partecipazioni televisive e cinematografiche di grande rilievo. Elisabetta Canalis è tra i volti più celebri, famosa per la sua classe, ma anche per la sua simpatia.

Di recente, la modella ha comunicato ai suoi fan di aver cominciato un nuovo progetto nella Capitale. Infatti, ha dovuto lasciare Milano per andare a Roma, ma presto tornerà negli Stati Uniti a Los Angeles. E’ lì che ormai ha casa e ha costruito la sua famiglia. Dal 2014 vive in California con Brian Perri, un noto chirurgo americano. Dunque, Elisabetta si godrà questi ultimi giorni in Italia per ritornare in America. Ma nel frattempo, non smette di deliziare i suoi follower su Instagram.

Elisabetta Canalis in due versioni: fan indecisi – Foto

La stupenda indossatrice sarda ha postato un paio di scatti molto affascinanti. Nella prima foto, Elisabetta Canalis si mostra con un cortissimo vestito nero, molto elegante. L’abito esalta il suo spacco e dimostra chiaramente che i 42 anni sono solo un numero.

La seconda immagine, invece, non è altro che un primo piano della foto precedente, ma mette in risalto lo sguardo ammaliante della bellissima showgirl. E così, ancora una volta, Elisabetta dimostra di essere la numero uno. E l’ardua sentenza spetta ai suoi follower. Qual è il ritratto migliore: la 1 o la 2?