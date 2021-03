La Polonia ha comunicato l’esito degli esami dopo l’infortunio di un big. C’è preoccupazione per una diagnosi che rischia di condizionare il cammino della nazionale.

La Polonia è in ansia dopo l’infortunio di un big della nazionale. Il cammino della squadra di Paulo Sousa è iniziato nel migliore dei modi, con un pareggio e un successo nei due match per le qualificazioni al Mondiale. L’ex allenatore della Fiorentina è al secondo posto nel girone I, che vede in testa l’Inghilterra. Il cammino però non sarà facile in un raggruppamento molto equilibrato, che vede a 4 punti anche l’Ungheria e un passo dietro l’Albania.

La Polonia non può permettersi passi falsi quindi, ma perde un big che si è fermato dopo un infortunio. L’esito degli esami non lascia troppo spazio all’immaginazione, e il calciatore ha già lasciato il ritiro. Una cattiva notizia, perché la squadra di Paulo Sousa fra 72 ore incontrerà proprio l’Inghilterra in una partita in cui è vietato uscire sconfitti.

L’infortunio nel ritiro della Polonia preoccupa però anche un top club Europeo, che ha incassato l’esito degli esami ed è già in attesa del calciatore per iniziare subito il percorso riabilitativo. Le nazionali continuano quindi a creare problemi ai club, che incrociano le dita in attesa di riprendere la stagione.

Polonia e Bayern in apprensione: c’è l’esito dell’infortunio a Lewandowski

Polonia e Bayern, l’infortunio di Lewandowsi ora preoccupa davvero. La federazione polacca ha infatti comunicato che dopo lo stop al ginocchio, l’attaccante è stato sottoposto agli esami di rito, e l’esito non è dei migliori. Il bomber dei bavaresi è infatti già di ritorno in Germania, per sottoporsi ad una nuova serie di controlli e al percorso riabilitativo. La Polonia ha infatti comunicato che “Lewandowski salterà il match con l’Inghilterra a causa di alcuni problemi ai legamenti del ginocchio destro”.

Un guaio non di poco conto quindi per l’attaccante. “Resta poco tempo prima della gara contro gli inglesi, e non c’è spazio per il recupero di Lewandowski che farà ritorno in Germania. E’ troppo alto il rischio di aggravare il problema”. Questo è il report della nazionale polacca che spaventa il Bayern. La Federazione ha parlato di almeno 10 giorni per il trattamento dell’infortunio e le cure, ma bisognerà capire quali siano i tempi per il pieno recupero e quali i rischi nella gestione dei prossimi impegni.