Real Madrid, occhi in casa Napoli: nel mirino Koulibaly

Il Real Madrid fa sul serio per Koulibaly e cerca un contatto con il Napoli: dalla Spagna raccontano i dettagli di un affare possibile.

Il Real Madrid ha scelto il futuro per la difesa, e guarda in casa Napoli. Lo affermano dalla Spagna, dove raccontano l’interesse concreto per Kalidou Koulibaly. Un’idea nata nei mesi passati, che potrebbe concretizzarsi nella prossima estate. Pare infatti che Florentino Perez sia deciso ad aprire un nuovo corso in un reparto che ha bisogno di pedine nuove ma già pronte. Il prescelto sarebbe il centrale di Gattuso, che potrebbe considerare chiusa la sua esperienza in Serie A.

Lo afferma fichajes.net, che svela un giro di difensori sull’asse Manchester-Madrid-Napoli. Se dovesse partire Sergio Ramos, i blancos avrebbero in mano la carta Koulibaly, con una proposta allettante per il Napoli. Anche in caso di permanenza del capitano però, il Real Madrid avrebbe necessità di rafforzare il reparto, e il preferito è il senegalese.

Ha un prezzo alto ma non eccessivo, ed ha buona esperienza europea. Ecco i motivo che spingono le merengues a virare forte su Koulibaly, che dopo una lunga esperienza in Italia, potrebbe a 29 anni scegliere di cambiare aria per provare a a competere anche nell’ Europa che conta.

Real Madrid, il Napoli potrebbe ricevere una proposta per Koulibaly: i dettagli

Tutto dipenderà quindi dalla volontà di Koulibaly. Il forte centrale potrebbe scegliere di cambiare aria, ma si trova bene in azzurro e partirebbe solo per una proposta irrinunciabile. Quella di una squadra pronta ad offrire non solo un contratto migliore, ma anche un progetto competitivo. Ecco perché il Real Madrid ha le carte in regola per bussare con convinzione al Napoli. De Laurentiis farebbe muro, ma nel caso di una proposta irrinunciabile, sarebbe costretto a capitolare.

Dalla Spagna affermano che la proposta di Florentino Perez dovrebbe essere di circa 50 milioni di euro. Non la cifra richiesta in prima battuta dal club partenopeo, ma di certo una base importante su cui ragionare per un calciatore di 29 anni.

La differenza la farà quindi la volontà del difensore. Koulibaly potrebbe essere all’ultima occasione giusta per cercare il salto di qualità, e il Napoli potrebbe accontentarlo e incassare una base solida sulla quale costruire il nuovo corso. Si muove quindi il mercato, e dalla Spagna sussurrano che nelle prossime settimane da Madrid potrebbe arrivare una chiamata per il Napoli.