Infortunio Lewandowski, il Bayern perde il suo bomber: salterà i big match

Brutto infortunio per Robert Lewandowski: il ginocchio va K.O, il Bayern Monaco comunica l’esito degli esami e i tempi di recupero.

Durante l’ultima partita con la Polonia, Robert Lewandowski si è infortunato e ha dovuto lasciare il campo dopo le sue due reti segnate all’Andorra. Il problema al ginocchio non sembrava così grave inizialmente, ma ovviamente lo staff medico del Bayern Monaco ha dovuto sottoporre il calciatore a degli esami più specifici.

Quest’oggi, il club bavarese ha comunicato l’esito degli esami dell’infortunio di Lewandowski e la situazione è più grave del previsto.

Infortunio Lewandowski, salterà i quarti di Champions League contro il PSG

L’attaccante del Bayern Monaco dovrà restare lontano dai campi da calcio per almeno quattro settimane a causa di una distorsione ai legamenti del ginocchio destro. Dunque, un mese di stop per infortunio per Lewandowski che salterà tre importantissimi match stagionali. Infatti, il centravanti non sarà disponibile al rientro dagli impegni internazionali per la super sfida contro il Lipsia: uno scontro diretto per la Bundesliga. Il club della Red Bull è secondo, ad appena 4 lunghezze dai Campioni del Mondo in carica. L’assenza potrebbe pesare alla squadra di Flick. Robert è il capocannoniere del campionato tedesco con 35 gol in 25 partite.

Inoltre, salterà entrambe le gare dei quarti di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Il confronto andata e ritorno è in programma il 7 ed il 13 aprile: troppo presto per recuperare le condizioni. Sorride il club francese che avrà modo di vendicarsi della finale persa lo scorso agosto contro i bavaresi, privi del miglior attaccante del 2020.