Il Milan deve fare in fretta, Calhanoglu con un assist ed un gol incredibile per la Turchia è fra i calciatori più incisivi in questo turno di qualificazioni. Lo dicono i numeri ed una rete al volo dalla distanza.

Una rete e un assist. Tutto nel primo tempo. Hakan Calhanoglu è la mente della Turchia, e in 45 minuti ha lanciato messaggi al Milan, con un gol incredibile dalla distanza. Ha fatto tutto il calciatore rossonero, attorno al quale gira una squadra agonisticamente cattiva e in fiducia grazie alle giocate del suo leader silenzioso. Anche contro la Lettonia ha brillato la stella di Calhanoglu, che è fra i calciatori ad aver inciso di più in questo turno di qualificazioni ai mondiali.

Lo dicono i numeri, perché con 3 assist e un gol, è fra gli uomini più caldi in giro nelle nazionali europee. Il Milan dovrà fare in fretta sul discorso rinnovo, perché la prova messa in mostra in un primo tempo da giocatore di alto livello, non passerà di certo inosservata. Dopo aver servito a Karaman la palla del vantaggio, Calhanoglu ha firmato il raddoppio della Turchia, con un colpo da biliardo sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Un messaggio alla sua nazionale, che ha un vero leader anche incisivo in zona gol, e ai rossoneri, che non possono permettersi di perdere un calciatore già nel mirino di tanti club in giro per l’Europa.

Calhanoglu, la Turchia si gode il gol del suo leader, e il Milan continua a trattare il rinnovo

Hakan Calhanoglu ha in mano le chiavi della Turchia. Anzi nei piedi, che anche oggi hanno regalato spettacolo a suon di assist e gol. Il fantasista del Milan è a scadenza, e in più occasioni il suo procuratore si è visto dalle parti di Milanello per avvicinarsi ad un accordo con il club. Le parti sono sicure di poter chiudere l’affare per il rinnovo, e c’è la volontà del calciatore che non vuole lasciare i rossoneri.

Le prestazioni in nazionale però sono un richiamo pesante per i top club Europei, che potrebbero approfittare di una situazione di stand-by sul rinnovo. I discorsi sembrano infatti chiari. Gordon Stipic, agente del turco, avrebbe richiesto una cifra di 5 milioni annui per un nuovo autografo con i rossoneri. Da parte loro Maldini e Massara sono fermi ad un’offerta di 4 milioni. Ne balla uno quindi, che non è poco, ma non è neanche un ostacolo così insormontabile.

E mentre le parti sono pronte a riaggiornarsi in vista dell’imminente scadenza del contratto, fissata a giugno, Calhanoglu continua ad essere eroe in patria. Gol e assist che sono un richiamo pesante sul mercato. Il Milan è avvisato.