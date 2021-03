Sara Croce, pazzesca senza vestiti: la Bonas lascia senza fiato i fan – Foto

Sara Croce come non si è mai vista: la Bonas di Avanti un Altro si è mostrata senza filtri, senza vestiti ed incanta i suoi follower con una foto mozzafiato.

La bellissima showgirl e protagonista del quiz televisivo “Avanti un Altro!“, ha letteralmente incantato i follower con uno scatto da paura. In passato Sara Croce ha rappresentato il ruolo di Madre Natura nel programma Ciao Darwin, anch’esso condotto da Paolo Bonolis. E questa sera ha dimostrato il motivo per il quale fu nominata in tal senso.

La modella di Garlasco – classe 1998 – non è la prima volta che fa impazzire i suoi fan, ma questa volta si è superata.

Leggi anche >>> Elisabetta Canalis, il vestito nero è corto: fan folgorati dallo sguardo – Foto



Sara Croce, pazzesca senza abiti: così incanta i follower – Foto

La Bonas di “Avanti un Altro!” ha posato per uno shooting all’interno di una stanza semi-buia, offuscata, con qualche raggio di sole che le colpisce la schiena. Sara Croce ha condiviso la foto senza alcun abito e senza indumenti intimi. La modella ha indossato esclusivamente le calze, che esaltano il suo fondoschiena, descrivendo la linea sinuosa delle sue forme.

In una posa ammaliante, la bionda showgirl ha catturato l’attenzione dei suoi follower, che in migliaia hanno interagito sotto al suo post di Instagram. Senza alcuna descrizione, Sara ha condiviso la foto e in pochissimo tempo è arrivata quasi a toccare 100 mila like.