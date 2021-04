Insigne campione vero: che sorpresa ai bambini del Santobono – Video

Lorenzo Insigne si è distinto con un gesto da vero campione: il capitano del Napoli ha regalato le Uova di Pasqua ai bambini dell’ospedale Santobono.

Non è da un calcio di rigore che si giudica un calciatore. “Un giocatore lo vedi dal coraggio/

dall’altruismo e dalla fantasia” canta De Gregorio in una celebre canzone. Ma un vero campione si distingue anche per le azioni sociali fuori dal campo. E’ il caso di Lorenzo Insigne che ha compiuto un gesto davvero ammirevole.

Il capitano del Napoli è stato protagonista di un regalo ai bambini ricoverati al Santobono-Pausilipon. Il calciatore #24 azzurro ha donato 250 uova di Pasqua ai ragazzini e ha lanciato una promessa che dovrà rispettare al più presto. Non è certo un periodo facile, soprattutto in vista delle feste, ma un dono può far strappare un sorriso ai ragazzi che resteranno bloccati in ospedale per questi giorni così particolari.

Leggi anche >>> Napoli, arrivano i risultati sul tampone a Zielinski: la nota del club



Insigne, 250 uova di Pasqua al Santobono: poi la promessa – Video

Lorenzo Insigne ha donato le uova di Pasqua ai bambini del Santobono. Un gesto per dimostrare vicinanza ai ragazzini che dovranno restare in ospedale per le festività. Il capitano del Napoli – probabilmente a causa del Covid – non potrà recarsi di persona nei singoli reparti ed essere al fianco dei bambini ricoverati. Ma nel video-saluto inviato al Santobono promette loro di andar presto a trovarli, appena sarà possibile.

Il profilo ufficiale dell’ospedale ha postato il messaggio di Insigne e le Uova di cioccolato da lui donate ai ragazzi.