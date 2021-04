Bel gesto dei calciatori della Lazio, scesi in campo nel riscaldamento con la maglia per ricordare Daniel Guerini.

La Lazio non dimentica Daniel Guerini, e i calciatori sono scesi in campo con una maglia in suo onore. Una dedica speciale per il calciatore della Primavera prematuramente scomparso in un tragico incidente d’auto. Nel riscaldamento all’Olimpico, la squadra di Simone Inzaghi ha scelto di indossare una maglia bianca con un “Ciao”, e la foto del talentuoso calciatore che ha lasciato un vuoto nel club biancoceleste. (in aggiornamento)

Un gesto che esprime tutto il dolore del club e del gruppo per la perdita di un ragazzo di grandissima prospettiva. La Lazio ha scelto di ricordarlo con una maglia speciale ed una dedica commovente. Prima del match con lo Spezia sarà osservato anche un minuto di silenzio