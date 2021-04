Jerome Boateng, via dal Bayern a fine stagione: le possibili destinazioni

Boateng è in scadenza a giugno e non rinnoverà col Bayern, su di lui ci sono anche club italiani.

Jerome Boateng non sta vivendo la sua migliore stagione al Bayern Monaco, e a 32 anni è pronto a cambiare squadra. Il suo contratto, infatti, scade a giugno 2021, e non sarà rinnovato così da permettergli di firmare con altre squadre.

Il centrale ha appeal in tutti i campionati top d’Europa e anche in Italia. Su di lui è forte l’Inter di Conte, che con l’addio quasi certo di Kolarov, avrà bisogno di un altro difensore per la difesa, sia se si giochi a 3 che a 4.

Anche la Juventus, però, medita di acquistare a zero Boateng, che potrebbe sostituire Giorgio Chiellini, di cui è quasi certo il ritiro. Inoltre, ci punta forte anche il Milan a cui un centrale serve a prescindere dalla situazione Romagnoli, che ha chiesto 6 milioni per rimanere nel club rossonero. Attenzione pure al Napoli, che perderà a zero Maksimovic e potrebbe lasciare andare anche Koulibaly in caso di mancata Champions.

Boateng, oltre il mercato anche un anno pessimo

Per Boateng, quindi, il mercato si scalda. Oltre all‘Italia, spunta anche la Premier League con il Chelsea di Tuchel in pole. Tuttavia, a pesare molto sul giocatore c’è anche il caso di cronaca che lo ha visto di scena a febbraio.

Quando era col Bayern in Qatar per il Mondiale per Club, ecco che è dovuto tornare in Germania per la morte dell’ex fidanzata, con la quale si era lasciato da una settimana. Tutto questo, ha chiaramente influito sul difensore tedesco che ha comunque continuato a giocare in Bundesliga con la stessa professionalità.

Questa, però, non gli è stata riconosciuta, a quanto pare, da Honess. Questi è il presidente onorario del Bayern che lo ha criticato dicendo che non deve essere convocato ai prossimi Europei. Di contro, ci ha pensato l’allenatore dei bavaresi Flick a difendere il proprio giocatore, affermando che si devono sempre sostenere i calciatori della propria squadra.

Per Jerome Boateng, dunque, la stagione non è certamente andata nel migliore dei modi. Il mercato impazza, il brutto fatto di cronaca, le dichiarazioni contro di lui, insomma per il centrale tedesco, forse, cambiare aria a fine stagione sarà un sollievo.