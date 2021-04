DIRETTA Lecco Pro Patria, tv e streaming video: sfida per la vetta

Diretta dell’incontro valido per la quindicesima giornata di ritorno di Serie C tra Lecco e Pro Patria. Obiettivo quarto posto.

In programma presso lo Stadio Rigamonti Cecco di Lecco alle ore 17:30, l’incontro valido per la quindicesima giornata di Serie C, girone A tra Lecco e Pro Patria. Sfida per il quarto posto con i padroni di casa, al momento ad occupare proprio quella posizione in classifica. La situazione vede al momento, infatti, il Lecco a quota 56 punti, seguito dal Renate a 55 e proprio dalla Pro Patria a quota 53.

Ospiti quindi anch’essi proiettati verso il quarto posto e quindi disposti a tutto pur di portare il risultato a casa. Situazione di profondo equilibrio, quindi, in un girone fortemente competitivo. Finale di stagione esaltante, di quelli che raramente possono essere ammirati in Lega Pro, tanta incertezza e di conseguenza, voglia di fare bene e di affermarsi, per le squadre in campo, incontro dopo incontro. Le prossime giornate, saranno quindi decisive.

Leggi anche >>> Allenatori e manie: tutto il calcio è paese

Leggi anche >>> Pesce d’aprile, il calcio non è esente da scherzi: vediamo i migliori

DIRETTA Lecco Pro Patria, tv e streaming video: le probabili formazioni

La diretta tv di Lecco Pro Patria è prevista in pay per view attraverso la piattaforma Sky Primafila: effettuato l’acquisto della gara, si procederà alla visione al canale Sky Sport 254 del decoder; seconda opzione, come per ogni gara di Serie C sarà possibile seguire la diretta streaming video, per PC, tablet e smartphone, grazie al portale Eleven Sports, previa sottoscrizione di abbonamento o acquisto del singolo evento.

Padroni di casa guidati da Gaetano D’Agostino in campo con un 3-4-3: Pissardo; Celjak, Marzorati, Merli Sala; Cauz, Foglia, Bolzoni, Azzi; Mangni, Capogna, Iocolano. Gli ospiti guidata in panchina da Ivan Javorcic con un 3-5-2: Greco, Molinari, Boffelli, Gatto; Spizzichino, Fietta, Brignoli, Nicco, Pizzul; Kolak, Latte Lath.