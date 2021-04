Neymar, altra follia: espulsione e Psg al tappeto – VIDEO

Altra follia ed espulsione per Neymar che lascia in 10 il Psg a causa di un brutto intervento. Critiche pesanti nei confronti del brasiliano.

Altra follia per Neymar, che incassa un’espulsione che farà discutere. Un rosso che arriva al novantesimo, dopo una partita stregata per il Psg. Il calciatore, nel tentativo di fare in fretta per provare a raddrizzare il match, ha commesso un errore pesante, spingendo un avversario in maniera abbastanza evidente. La follia costa a Neymar il doppio giallo e l’espulsione. Non è la prima volta per l’attaccante, e ne fa le spese la squadra, che perde partita e primato contro il Lille. (in aggiornamento)

Il Psg era infatti appaiato in classifica contro gli avversari, ed aveva il colpo in canna per provare ad allungare fra le mura amiche. L’occasione invece l’ha sfruttate il Lille, che a sua volta era rimasto in 10.

Il forcing dei parigini non è però stato utile a pareggiare almeno i conti contro una squadra che ha utilizzato tutte le sue carte pur di allungare in classifica. Ci è cascato proprio Neymar, che paga a caro prezzo l’ennesima follia con l’espulsione, e rischia anche la stangata.

Neymar, follia ed espulsione: non è la prima volta che accade in carriera

Rosso al novantesimo e partita persa per il Psg, che paga l’ennesimo errore di Neymar. Il brasiliano non ha mantenuto i nervi saldi nel momento topico della gara. Il Lille decolla quindi in classifica e l’espulsione al nazionale verdeoro farà discutere, perché potrebbe essere decisiva nella corsa al titolo. I precedenti inoltre, non aiutano un calciatore che troppe volte ha perso la testa. Già a febbraio del 2020, e incredibilmente sempre al novantesimo, fu punito per un fallo di reazione su Adli del Bordeaux.

Rivedi la follai che è costata l’espulsione a Neymar — clicca qui

Riuscì a fare ancora peggio contro il Marsiglia. Da un suo battibecco con Gonzalez, divenuto virale, si scatenò una maxi rissa. Furono espulsi addirittura cinque giocatori in un match che fece parlare tutta Europa. Quell’episodio fu seguito dalle accuse di razzismo di Neymar al calciatore dell’Om. A perdere la testa fu però il brasiliano. Gli è accaduto nuovamente oggi, e i tifosi del Psg iniziano ad essere stanchi dei ripetuti atteggiamenti sbagliati di O’Ney.

