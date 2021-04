DIRETTA , Triestina Padova tv e streaming video: sfida per la Serie B

Diretta dell’incontro valido per la quindicesima giornata di Serie C tra Triestina e Padova. Sfida per la Serie B.

In programma presso lo Stadio Nereo Rocco di Trieste, alle ore 20:30 , l’incontro valido per la quindicesima gara di ritorno del campionato nazionale di Serie C, girone B, tra Triestina e Padova. Il Padova ormai lanciatissimo verso le Serie B, attraverso la promozione diretta che arriverebbe dalla prima posizione detenuta saldamente dai veneti. L’ultima prova del nove potrebbe essere proprio la Triestina per verificare lo stato di salute del Padova.

Triestina che arriva a quest’appuntamento molto carico, concentrato sulla possibilità di poter superare l’attuale posizione in classifica. Sesti in classifica, i friulani potrebbero rappresentare un vero e proprio ostacolo per il Padova che in questa fase ambisce a legittimare la posizione conquistata nel corso del campionato. Padovani che con una vittoria punterebbero senza più nessun ostacolo alla Serie B. Incontro, quindi, più che decisivo.

DIRETTA , Triestina Padova tv e streaming video: le probabili formazioni

La diretta tv di Tristina Padova è prevista in pay per view attraverso la piattaforma Sky Primafila: effettuato l’acquisto della gara, si procederà alla visione al canale Sky Sport 253 del decoder; seconda opzione, come per ogni gara di Serie C sarà possibile seguire la diretta streaming video, per PC, tablet e smartphone, grazie al portale Eleven Sports, previa sottoscrizione di abbonamento o acquisto del singolo evento.

Padroni di casa guidati da Bepi Pillon in campo con un 4-3-1-2 : Offredi; Lepore, Capela, Lambrughi, Lopez; Rizzo, Giorico, Calvano; Sarno, Litteri, Gomez. Ospiti guidati in panchina da Andrea Mandorlini con un 4-3-3 : Dini; Pelagatti, Kresic, Gasbarro, Curcio; Hallfredsson, Ronaldo, Della Latta; Chiricò, Santini, Jelenic.