Addio Juventus: dalla Spagna sicuri, Dybala scambiato col Barcellona

In casa Juventus il clima non è sicuramente dei più sereni dopo il pareggio contro il Torino. I bianconeri con il morale a terra e con la Champions League a rischio: inoltre voci di mercato parlano dell’addio di Dybala.

Paulo Dybala e la Juventus, un matrimonio che sarebbe dovuto finire nell’estate del 2019 e che, più o meno stancamente (soprattutto negli ultimi mesi) è stato ‘tirato avanti’ da entrambe le parti. L’argentino è stato grande protagonista nella scorsa stagione con Sarri, divenendo a fine campionato l’MVP della Serie A, ma quest’anno con Pirlo la Joya è stata il grande assente dell’annata bianconera. Un’annata iniziata in ritardo, a causa dell’infortunio di cui soffrì a fine luglio, e caratterizzata da numerosi alti e bassi quando disponibile.

Un nuovo ko a gennaio, contro il Sassuolo, e il rientro che sia per sfortuna sia per comportamenti non consoni fuori dal campo è stato rimandato. Doveva tornare per la doppia sfida di Champions League contro il Porto, ma le sue condizioni non gliel’hanno permesso. Doveva tornare ieri contro il Torino, ma la nota questione extra campo di cui è stato protagonista gli ha fatto scontare un turno di ‘punizione‘.

Oggi Dybala è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo, reintegrato e quindi disponibile per il Napoli. La sua storia alla Juve però sembra essere giunta alla fine: il rinnovo non arriva, le voci di mercato si fanno sempre più insistenti. Dalla Spagna sono sicuri: affare in vista con il Barcellona.

Calciomercato Juventus, scambio Dybala-Dembélé?

Media iberici rilanciano la voce di mercato. Puntando sull’interesse della Juventus per Ousmane Dembélé e su quello del Barcellona per Dybala (in caso di mancato arrivo di Aguero o di addio di Messi?) ecco che potrebbe profilarsi una clamorosa pista che vedrebbe incrociarsi le strade dei due. Entrambi i giocatori devono risollevarsi dopo una stagione pessima (anche se il francese in Catalogna non ha mai convinto) e cambiare aria potrebbe giovare a entrambi.

A parlare di questa ipotesi di mercato è il Mundo Deportivo, quotidiano particolarmente vicino alle vicende di casa Barcellona. Entrambi gli attaccanti hanno un contratto in scadenza nel 2022, anche se l’ex Dortmund ha dalla sua 4 anni in meno rispetto all’argentino. La valutazione che fa il Barcellona del suo esterno è di circa 50 milioni (un terzo rispetto a quanto lo pagarono nel 2017), Dybala invece ha un valore di quasi 10 milioni in più.

Asse Torino-Barcellona bollente: dopo l’affare Arthur Pjanic potrebbe diventare di nuovo percorribile.