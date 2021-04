Alisson, quei baffi come Mercury! Le barbe bizzarre dei calciatori – Foto

Alisson Becker si è presentato in campo con baffi molto particolari: sui social sono scoppiati meme. Ecco alcuni calciatori che sono diventati celebri per la propria barba.

In Arsenal-Liverpool Alisson Becker non è stato particolarmente impegnato. Come si suol dire in questi casi, è stato uno spettatore non pagante. I Reds hanno conquistato tre punti fuori casa mettendo a segno tre gol, senza subirne neanche uno. Un ottimo biglietto da visita per il match contro il Real Madrid in Champions League.

Sui social, i tifosi del Liverpool si sono scatenati nei confronti di Alisson, che con i suoi nuovi baffi ha preso le sembianze di diversi personaggi famosi. Uno su tutti, Freddie Mercury. Tra l’altro, contro i Gunners il portiere brasiliano indossava una maglia gialla, simile a qualche famosa giacca indossata dal celebre cantante dei Queen. O ancora, qualcun altro ha paragonato l’estremo difensore a Ian Rush e David Seaman, entrambi famosi per i loro baffi.

Fondly thinking of this Alisson print I did last year. What an icon he is in yellow. pic.twitter.com/2qAjT9667T — Yoni Weisberg (@yoniweisberg) April 3, 2021

Alisson doing his best David Seaman impression tonight pic.twitter.com/oDluOYMouz — Ben 🇬🇧 (@StarMan998) April 3, 2021

Spesso i calciatori si sbizzarriscono con baffi e barbe particolari, proprio come Alisson. Ecco una carrellata di immagini di alcuni giocatori che si sono divertiti a rendere iconico il proprio volto.

Rami come Alisson: baffi e barbe più bizzarre dei calciatori

Sono tanti gli atleti che lasciano crescere baffi e barba in modo particolare. Basti pensare a molti calciatori degli anni ’70 e ’80, con lunghi basettoni o baffi. Alcuni, nel calcio contemporaneo, hanno riportato in auge delle acconciature davvero strane. Uno dei più iconici è Davide Moscardelli, che ha indossato diverse maglie di Serie A e solo da qualche mese ha appeso definitivamente gli scarpini al chiodo.

Sulla stessa linea d’onda dell’ex bomber, Bartłomiej Dragowski che avrebbe scelto di farsi crescere la barba ispirandosi alla serie tv Vikings.

Come Alisson, anche qualche altro calciatore ha preferito i baffi. E’ il caso di Rami, ex giocatore del Milan, che nel 2018 in occasione dei Mondiali in Russia si presentò con lunghi “mustacchi” portafortuna. Alla fine la spedizione andò piuttosto bene per la Francia.

Djibril Cissé è noto per aver spesso tinto i suoi capelli, ma anche la sua barba. Nella seguente foto del 2008 la dipinse di verde, ma utilizzò spesso anche il biondo o talvolta il rosso.