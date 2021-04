Juventus, la Pasqua va di traverso: arriva un comunicato?

Periodo nero per la Juventus, nel mirino dei tifosi: Pirlo e in bilico, arriva un comunicato in giornata? Le ultime.

Non c’è margine d’attesa e non c’è Pasqua che tenga. Il risveglio per i tifosi della Juventus è stato amaro. Ed è l’ennesimo. Il pari nel derby amplifica i problemi di una stagione da dimenticare, e tutti sono nel mirino della critica. Dai calciatori, a Paratici e Nedved. Quando le cose vanno male però la colpa ricade sempre sull’allenatore. E’ un assioma nel mondo del calcio, e lo sanno anche i tecnici. Pirlo è in forte discussione, e nn è da escludere che possa arrivare un comunicato in casa Juventus. Le idee non mancano, ma bisognerà capire come portare avanti la stagione. In pole per l’eventuale sostituzione i nomi caldi sono tre: Zidane, Allegri, Simone Inzaghi. Difficile arrivare al francese, che continua a dare la caccia all’Atletico e sogna di andare avanti in Champions. Meno complicato Inzaghi, che potrebbe decidere di non rinnovare con la Lazio e sarebbe pronto.

Il sogno però è Max Allegri, che ha il Dna Juventus, e che avrebbe il ruolo di salvatore della patria. In tutti e tre i casi però si parlerebbe di un probabile approdo nella prossima stagione e non in corsa. Diventa quindi prioritario in casa Juve capire se ci siano o no le condizioni per affidare questo difficile momento nelle mani di un traghettatore. L’addio di Pirlo già nei prossimi giorni non è scontato, ma neanche impossibile.

In tal caso servirebbe un allenatore in grado di trascinare in Champions i bianconeri, più sotto il profilo mentale e agonistico che tecnico. Potrebbe essere Igor Tudor l’unico indiziato, ma c’è da valutare se il discorso possa risultare come uno “sgarbo” a Pirlo. Tutte ipotesi al vaglio, e nulla di ancora certo. I silenzi di Andrea Agnelli però risuonano forte, e intanto i tifosi chiedono a gran voce un comunicato che in casa Juventus potrebbe arrivare.

Juventus, in arrivo un comunicato? Il post del club scatena i tifosi bianconeri

Senza pause. Il lavoro della Juventus, fra una situazione delicata in campo e un presente da resettare, non ammette pause. Lo sa bene Agnelli, primo tifoso di un club che rischia il tracollo se non ottiene l’accesso in Champions. Neanche la Pasqua ha placato gli animi dei sostenitori bianconeri, che chiedono a gran voce “il comunicato”. Lo hanno fatto in risposta ad un post in cui la società augura la Buona Pasqua al popolo bianconero. Che non ha ringraziato. Anzi.

Esonerate Pirlo e lo sarà! — Davide Marchionna (@DaveMarchionna) April 4, 2021

I commenti mettono nel mirino Pirlo, alcuni anche con l’affetto che merita un campione immenso in campo, che però non si è confermato in panchina. Difficile addossare tutte le colpe della stagione all’ex centrocampista. La campagna acquisti si è tradotta in nomi altisonanti ma poco funzionali, e la squadra si porta dietro qualche innesto inseguito e centrato più con un occhio ai bilanci che per necessità tattiche.

Mi aspettavo un altro comunicato. — JuanitoCR⚪⚫ (@juanito1897) April 4, 2021

E intanto tutti in casa Juventus attendono un comunicato per capire quali siano le mosse in vista dei prossimi impegni. Difficile che Agnelli possa spodestare Pirlo nell’immediato, ma i rumors in arrivo da Torino non accantonano definitivamente questa possibilità. Il match contro il Napoli potrebbe essere decisivo, ma c’è chi sussurra che ci siano valutazioni già in atto.