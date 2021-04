Roma, tensione a Trigoria tra giocatori e Fonseca: cosa è successo

Clima teso in casa Roma l’indomani il pareggio di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Come riporta anche la Gazzetta dello Sport, a Trigoria ha avuto luogo un acceso confronto tra Fonseca e la squadra. La ricostruzione.

Burrascosa prima parte di 2021 per la Roma e per il tecnico Fonseca. L’allenatore portoghese, protagonista settimane fa della diatriba con Edin Dzeko, di nuovo al centro della ‘bufera‘ dopo il pareggio per 2-2 contro il Sassuolo. Ieri i giallorossi sono scivolati al settimo posto in classifica, fuori per la prima volta in stagione dalla zona che garantisce l’accesso all’Europa. Se fino a poche giornate fa i capitolini sembravano saldi al quarto posto in classifica, ora dopo le recenti frenate in campionato sono scivolati pericolosamente lontano dal piazzamento in Champions.

Clima poco sereno a Trigoria: stando anche a quanto riporta la Gazzetta dello Sport oggi al centro sportivo della Roma ci sarebbe stato un confronto tra Fonseca e il resto della squadra, il tutto con il ds Pinto presente. Si parla di un diverbio con alcuni giocatori, che avrebbero risposto a tono al tecnico portoghese, a sintomo di una sintonia che inizia a mostrare le prime crepe. Da inizio stagione si parla di Friedkin non convinto dell’allenatore giallorosso, e a seguito di questi recenti casi a fine stagione potrebbe esserci l’ennesimo ribaltone tecnico.

La Roma, in tutto ciò, ha voluto smentire qualsiasi voce riguardante il confronto di Trigoria, definendo ogni indiscrezione priva di fondamento.

Roma, non solo Fonseca. Pure Bruno Peres nella bufera

Nel frattempo fa discutere anche un video pubblicato online dalla fidanzata di Bruno Peres (in gol ieri contro il Sassuolo) che ritrae i due in un lussuoso hotel di Roma mentre si concedono una rilassante Jacuzzi. “Il sorriso non ce la toglie nessuno” hanno detto entrambi, di certo non il miglior modo di mostrarsi dopo un deludente pareggio in campionato.

Non inizia quindi nel migliore dei modi la marcia di avvicinamento della Roma verso la sfida di giovedì in casa dell’Ajax. In scena l’andata dei quarti di finale di Europa League, con i giallorossi che sono rimasti l’unica squadra in gioco in Europa. Gli olandesi, intanto, dovrebbero perdere il portiere Stekelenburg (ex Roma) per infortunio. Non sarà a disposizione di ten Hag per la gara di coppa.