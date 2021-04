Roma, riecco Zaniolo ma non in campo: porta le uova di Pasqua ai tifosi

In casa Roma c’è grande delusione per il pareggio ottenuto sul campo del Sassuolo. Un 2-2 subìto in rimonta che frena i giallorossi nella corsa Champions. Intanto si rivede Zaniolo, ma non sul campo come molti vorrebbero. Prosegue il recupero.

In casa Roma c’è malumore per i recenti risultati ottenuti dalla squadra. Ko contro il Napoli prima della sosta, pareggio ieri contro un Sassuolo privo dei suoi big convocati da Mancini in Nazionale. Fonseca sperava di poter tornare a fare bottino pieno, invece i giallorossi tornano da Reggio Emilia con appena un punto e un nuovo brusco arresto nella corsa alla Champions League.

Se fino a tre settimane fa i capitolini guardavano al terzo posto della Juventus ora devono riacciuffare il quarto, scivolato via a seguito dei recenti risultati negativi. Giovedì la Roma potrà invertire il recente trend in Europa League, ma non sarà facile la sfida contro l’Ajax ad Amsterdam. Intanto c’è attesa per poter vedere nuovamente in campo Nicolò Zaniolo: il centrocampista sta recuperando dal suo infortunio e si allena anche a casa, come dimostrano i suoi scatti social.

Il numero 22 è tornato protagonista, in occasione della Pasqua, coinvolto dalla società nella consegna delle uova a giovani tifosi giallorossi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE-> Roma, continua il calvario di Smalling

Roma, Zaniolo: uova, selfie e sorrisi

Coinvolto da un’iniziativa di Roma Cares, Zaniolo ha voluto consegnare personalmente alcune uova di Pasqua ad alcuni giovani tifosi giallorossi. Il centrocampista ha citofonato alle case dei piccoli abbonati Under 10 portando doni e gadget, come un Babbo Natale fuori stagione. Oltre alle uova anche sciarpe e t shirt, per dare un sorriso ai bambini in questo periodo così difficile anche per loro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicoló Zaniolo (@nicolozaniolo)

Intanto Zaniolo prosegue il suo processo di recupero dall’infortunio che lo tiene fuori dal campo dallo scorso ottobre. Il centrocampista della Roma, se tutto andrà per il verso giusto, potrebbe tornare a disposizione di Fonseca tra la metà e la fine di aprile, possibilmente disponibile per le ultime gare di campionato. Nelle prossime settimane il calciatore si giocherà le sue possibilità di essere convocato al prossimo Europeo, appuntamento che non vuole mancare dopo essere entrato in pianta stabile nell’Italia di Mancini.

Qualche settimana fa Zaniolo sui social si era sbilanciato così sui suoi tempi di recupero: “Quando torno? Più o meno aprile. Al massimo. In tempo per gli Europei”.