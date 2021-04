La Sampdoria ha blindato la porta. Il rinnovo di Emil Audero e il ritorno di Vladimir Falcone permettono di chiudere la saracinesca con sicurezza.

Una Sampdoria da porta blindata. La cassaforte doriana può dormire sonni tranquilli per la qualità dei propri portieri. Il rinnovo di Emil Audero fino al 2026 è il sintomo di una fiducia ritrovata nel portiere pagato quasi una ventina di milioni dalla Juventus. La Sampdoria ha creduto nelle doti dell’italo-indonesiano anche nei momenti più bui, quando ogni tanto Audero si eclissava in partite non troppo eccellenti.

Certo, deve ancora migliorare molto nelle uscite, che sono un tallone d’Achille (rivedere un Bologna-Sampdoria 3-0 di qualche stagione fa per averne la prima), ma il ragazzo sta crescendo enormemente. Non a caso nelle statistiche dei portieri è uno fra i migliori italiani, i tifosi auspicano una convocazione nella Nazionale maggiore prossimamente.

È stata la stagione della continuità per lui, il rinnovo è stato un gesto doveroso e meritato. Classe 1997, sa difendere i pali e sa far gruppo, grazie anche a un modo di giocare doriano che, generalmente, gli permette una buona capacità di lettura.

"VERRE, PALLONETTO PERFETTO‼"

➖

All'83' super gol della Sampdoria: Audero lancia per Verre che controlla fuori dall'area e con un cucchiaio meraviglioso batte Dragowski fuori dai pali

➖

Highlights dell'incontro su https://t.co/0RQYNVDwk9#SerieA #FiorentinaSamp #Samp #Verre pic.twitter.com/N0oaMUQbWq — skysport (@SkySport) October 3, 2020

Grazie a Claudio Ranieri, raramente la Sampdoria è stata nella balia dell’avversario, rimarcando i precetti della vecchia scuola italiana. Terzini bloccati, portieri che non devono costruire dal basso. Fortunatamente la Sampdoria non segue le mode effimere ed Audero porta a casa sempre prestazioni e risultati.

Il presente e il futuro doriano

Presente e futuro diventano una certezza. La Sampdoria con Audero ha capito di essere al sicuro. Il portiere ha esordito in Serie A con la Juventus e, dopo una stagione di ottimo apprendistato al Venezia in Serie B, ha subito conquistato la porta doriana.

Non a caso, è uno dei portieri più continui del campionato. La capacità di leggere l’azione lo rende anche prezioso nei penalty, la sua media da para rigori è decisamente migliorata.

C’era stato ben più di un sondaggio del Milan, alle prese con il rinnovo di Gigio Donnarumma, così come anche le altre big hanno chiesto informazioni. Il rinnovo al 2026 ha un po’ calmato le acque o potrebbe essere una contromossa doriana. Come a dire: chi vuole Audero deve arrivare a Genova con un assegno pesante.

Su questo e su altro ci saranno aggiornamenti nel prossimo futuro, mentre la Sampdoria si è già assicurata il post Audero riscoprendolo in casa.

Le prestazioni di Falcone al Cosenza sono ben degne di nota, è il miglior para rigori in campo europeo. È uno dei pochi a salvarsi nella stagione non troppo entusiasmante dei calabresi, ha incominciato a stupire dalla Coppa Italia e ha tenuto a galla i rossoblu in Serie B.

È stato già contro riscattato dai doriani, che sicuramente vorranno tenersi stretto un altro interessante prospetto italiano per la porta.