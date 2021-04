Nazionale, aumentano i positivi: dopo Florenzi c’è un nuovo caso

Aumentano i positivi in nazionale: dopo il comunicato del Psg in merito a Florenzi, arriva un altro che porta ad 8 i casi.

Aumentano i casi di membri della nazionale azzurra positivi al Covid dopo le partite di qualificazione ai Mondiali. Dopo la nota del Psg, che ha comunicato di aver isolato Florenzi, arriva un altro comunicato che crea nuove tensioni fra i club di Serie A. Il cluster in nazionale si allarga a macchia d’olio, e dopo le notizie relative a Bonucci, Verratti e all’ex Roma, c’è un altro elemento reduce dalla missione di Mancini che è risultato positivo al tampone.

La Serie A ha disputato comunque la giornata prevista per il sabato prima di Pasqua, ma ancora oggi i club saranno costretti ad intensificare i controlli per evitare ulteriori problemi. Mercoledì sono previsti due recuperi in cui saranno impegnati molti calciatori reduci dagli impegni in nazionale, e solo 72 ore dopo inizierà una nuova giornata.

La vicenda preoccupa e si arricchisce di un nuovo contagio da Covid, che è stato reso ufficiale dopo il comunicato appena giunto. Stringono i denti le società italiane per provare a terminare il campionato nel migliore dei modi.

Nazionale, aumentano i positivi: il comunicato svela un nuovo caso che crea apprensione

Non c’è Pasqua che tenga per i club di Serie A. Non solo in campo e nell’avvicinamento ai prossimi match. Si complica infatti il bilancio dei calciatori positivi, ma questa volta le notizie arrivano dalla Bundesliga. Il Friburgo ha infatti comunicato che Vincenzo Grifo è in isolamento dopo aver effettuato il tampone Covid.

Una notizia che crea apprensione fra le squadre del campionato italiano, che dopo qualche giorno dal rientro dei nazionali, sembravano aver gestito bene il cluster nell’Italia. La nota del Friburgo fa ripiombare nuovamente nel panico le squadre, che rischiano di perdere qualche calciatore nel momento più caldo della stagione. Controlli intensificati quindi per i calciatori in attesa di conoscere gli esiti del consueto giro di tamponi.

Intanto la nota del Frigurgo svela le condizioni di Grifo. “Per Vincenzo Grifo, al suo ritorno dalla nazionale italiana, un altro test per Covid a bassa concentrazione virale è risultato positivo. Il giocatore si è rapidamente messo in quarantena e non si è stato presente alla gara con il Mönchenglbach. Tutti gli altri test sono risultati negativi”.