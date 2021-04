Il Barcellona ha un pensiero fisso, Romelu Lukaku: il belga vuole Milano

Il Barcellona ancora deciso su Lukaku. ll belga, al momento, però, preferirebbe l’Inter ed il suo progetto tecnico.

Romelu Lukaku sempre più oggetto del desiderio di numerose squadre europee. Nell’ultimo periodo l’interessamento per il centrale belga, è arrivato forte, da parte del Barcellona di Joan Laporta. Il neo presidente, vorrebbe infatti regalare ai suoi tifosi un gran colpo di mercato, cosi come, nella sua precedente gestione, si erano periodicamente abituati. Lukaku al Barcellona è uno scenario credibile al quale questo mercato può condurci.

Se il Barcellona pensa a Lukaku, in alternativa al colpo sognato praticamente da tutti i grani club europei, che risponde al nome di Erling Haaland attualmente in forza al Borussia Dortmund, il centrale belga non sembra tanto convinto di voler lasciare Milano e l’Inter la prossima stagione. Il feeling con l’ambiente, la città e soprattutto con Antonio Conte, rappresentano una condizione assai favorevole per la permanenza futura dell’attaccante.

Il Barcellona ha un pensiero fisso, Romelu Lukaku: il valzer delle punte per la prossima stagione

Il Barcellona, insomma, sembra aver puntato con tutta la sua forza Lukaku. L’attaccante belga, protagonista assoluto della stagione calcistica attuale in Serie A, che vede la sua Inter capolista indiscussa con un bel po’ di punti di distanza dal Milan secondo. Lukaku rappresenta, oggi , una delle certezze assolute di Antonio Conte, l’allenatore che l’ha fortemente voluto alla sua corte nerazzurra. Ora, le cose però, potrebbero complicarsi.

La crisi finanziaria dell’Inter, potrebbe spingere magari ad un grosso sacrificio nella prossima sessione di calciomercato. Lukaku al Barcelona potrebbe rappresentare la giusta operazione per far cassa. Laporta, dal canto suo è pronto ad investire grosse cifre per inaugurare la sua nuova gestione alla guida del club catalano. Il mercato estivo, è meno lontano che mai, si sussurrano i primi colpi. Il resto, verrà da se, molto presto.