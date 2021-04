Cagliari, Cragno positivo al Covid: tremano i nazionali

Anche Cragno è positivo al Covid-19. Il portiere del Cagliari, adesso, dovrà saltare delle partite fondamentali per la salvezza.

Nuovo caso di un positivo in Serie A, infatti, Alessio Cragno del Cagliari ha il Covid-19. Il portiere, ha fatto parte del gruppo di giocatori convocati dal CT della nazionale italiana, Roberto Mancini.

La sua positività, si aggiunge a quella di 4 membri dello staff, tra cui De Rossi e Vialli e di alcuni giocatori, quali Bonucci della Juventus, Florenzi e Verratti del PSG e Grifo del Friburgo. Chiaramente, adesso, tremano ancora gli altri giocatori convocati, i quali speravano che il contagio si fosse fermato.

Notizie come quella di Cragno positivo, che certamente non possono non far pensare alla stupidità della FIFA e delle varie federazioni, che hanno voluto interrompere i campionati, con una sosta nazionali che non ha avuto alcun senso.

Cragno, uno dei migliori portieri italiani

Il Cagliari, adesso che Cragno è positivo, dovrà fare a meno del suo portiere titolare. Questi, ha salvato molte volte la squadra sarda, che sarebbe potuta essere ancora più giù, di quanto non è già ora.

Il terz’ultimo posto in classifica, che vorrebbe dire Serie B, certamente starebbe stretto a Cragno, visto il suo grande talento mostrato in questa stagione. Difatti, è stato uno dei migliori portieri compiendo talvolta parate straordinarie, ma ovviamente il Cagliari non ha una grande solidità, e i gol sono comunque arrivati.

Sono 50, infatti, i gol presi dall’estremo difensore azzurro. Inoltre, questo periodo, è anche poco fortunato per lui, perché a fine marzo si era preso un colpo in faccia da Cristiano Ronaldo nella sfida contro la Juventus, finendo al tappeto per diversi minuti.

Il Cagliari, dunque, dovrà fare a meno del suo miglior giocatore, adesso che Cragno è risultato positivo al Covid-19. Una pessima notizia per Semplici, in vista di una lotta salvezza, tutt’altro che facile e scontata.