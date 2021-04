Un altro calciatore della nazionale positivo al covid: le ultime

Positivo al covid un nuovo calciatore della nazionale di calcio italiana. Sale il numero dei contagiati dopo le tre gare di qualificazione.

Ancora un caso di covid tra i calciatori della nazionale italiana. Tornati a casa dalla fase dedicata alle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, aumentano sempre più i positivi al coronavirus tra i componenti del gruppo azzurro. Dopo le positività riscontrate all’interno dello staff tecnico di Roberto Mancini, un nuovo calciatore va ad aggiungersi ai già positivi Leonardo Bonucci e Marco Verratti. Il numero insomma cresce e la situazione si fa più delicata.

Il terzo contagiato tra i calciatori, dopo Bonucci e Verratti è Alessandro Florenzi. L’esterno ex Roma e Valencia, già in quarantena per le positività, tra le altre, del compagno di club al Psg, Marco Verratti, è risultato infatti positivo ad uno di controlli di routine organizzati dal club. Nella nota del club francese si legge: “Dopo l’ultimo test Sars-Cov2 PCR, Alessandro Florenzi si conferma positivo. Rispetterà quindi l’isolamento ed è soggetto al protocollo sanitario appropriato. Come promemoria: il giocatore era stato in isolamento per alcuni giorni per precauzione”.

Un altro calciatore della nazionale positivo al covid: la situazione resta delicata

Con la positività di Alessandro Florenzi siamo al terzo calciatore contagiato nel corso della fase di qualificazione ai prossimi Mondiali di Qatar 2022. Il focolaio annunciato nei giorni scorsi, considerando anche le positività dei membri dello staff di Roberto Mancini, tra le quali, quella di Gianluca Vialli, oggi è più che mai realtà. Massima allerta nelle varie squadre di club che hanno prestato calciatori alla Nazionale, a questo punto.

Alessandro Florenzi, attualmente al Psg, è il terzo calciatore della nazionale, quindi a risultare contagiato dal covid. L’esterno, sembra aver trovato a Parigi la sua dimensione ideale, dopo il prestito di Valencia e l’addio alla Roma. Addio che a fine stagione potrebbe diventare definitivo, considerata la volontà del club parigino di riscattare il calciatore romano proprio dalla società giallorossa. Un taglio netto con il passato, insomma.