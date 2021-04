In Serie B salta una partita a causa del Covid e la gara può finire in tribunale. Anche in Cadetteria può scoppiare il caos che ha generato le reazioni dei tifosi.

Anche in Serie B si crea un caso simile a quelli già tristemente visti nella massima categoria. A causa del Covid è slittata una partita pomeridiana, e in campo c’era una sola squadra che ha atteso invano gli avversari. Dopo i casi di Juve-Napoli e Lazio-Torino, anche in cadetteria rischia di scoppiare il caos a causa di una scelta operata delle autorità sanitarie locali.

Troppi contagi e match bloccato quindi ad Empoli. Il Chievo Verona ha affrontato la trasferta ugualmente, e si è recato allo Stadio “Castellani“. Attesa inutile per i gialloblu, perché i padroni di casa non hanno potuto affrontare il match.

Una decisione che farà discutere ed è nuovamente in controtendenza. Nella gara fra il Sassuolo e l’Inter, a causa del cluster fra i nerazzurri, la Lega decise autonomamente di bloccare e rimandare la partita. Il Chievo invece ha affrontato una trasferta inutile, che nella situazione economica e sanitaria attuale, poteva essere evitata.

Leggi anche: Rinnovo Ibrahimovic, arriva l’annuncio? Gli scenari possibili

Serie B, Empoli-Chievo Verona non si gioca: gli scenari di una partita che può finire in Tribunale

A seguito dei numerosi contagi e relativo focolaio in atto l’Asl ha bloccato l’Empoli ma la Lega di B non ha disposto il rinvio della partita contro il Chievo, per cui assisteremo probabilmente al solito teatrino #empolichievo — andrea (@peterkama) April 5, 2021

Ancora un rinvio, prevedibile dopo l’imposizione dell’Asl Toscana Centro. L’Empoli non potrà infatti affrontare allenamenti e partite fino al 7 di aprile, e il Chievo Verona è partito in trasferta invano. Salta così quindi il match fra la capolista ed una squadra in piena lotta per un posto playoff. Un altro caos, che rischia di finire in tribunale. La gara sarà quindi omologata con uno 0-3 a tavolino per il club di Campedelli, che già in passato ha accusato la Lega dopo alcune decisioni arbitrali.

Il match resterà quindi sub-judice e sarà scelta la data del recupero. Bisognerà capire quali saranno le scelte dell’Empoli, che non ha potuto affrontare i 90 minuti al Castellani, e del Chievo, che invece potrebbe rivendicare la vittoria a a tavolino. Un nuovo caos quindi dopo quelli accaduti nella massima serie, che rischia di portare la partita di Serie B in Tribunale davanti al Giudice Sportivo. Una vicenda che poteva essere evitata visto il cluster che ha colpito i toscani.

Il #Chievo che deve attendere 45’ al Castellani, per un #Empoli che non si presenterà mai. Medioevo ste cose. #SerieB #EmpoliChievo — Riccardo Chiodi (@riccardo_chiodi) April 5, 2021